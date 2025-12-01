Популярни
България с два медала от Световното по крос кънтри за спортисти с интелектуални затруднения

  • 1 дек 2025 | 12:42
България спечели два медала на Световното първенство по крос кънтри за спортисти с интелектуални затруднения в Генуа, Италия.

Националите, които са част от Федерация адаптирана физическа активност и се подготвят под ръководството на Ангел Колев, се представиха впечатляващо в бяганията на дълги разстояния.

Виктор Караджов донесе двете отличия за страната, след като завоюва бронзовите медали на 3000 и 7000 метра, демонстрирайки силен характер, отлична подготовка и стабилна тактика, които го изведоха до подиума.

Марио Антонов също се представи отлично, като малко не му достигна да се качи на стълбичката. Той завърши пети на 3000 метра и четвърти на 7000 метра.

Светослав Богданов записа силни резултати - осмо място на 2000 метра и шесто на 3000 метра.

