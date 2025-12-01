Викинг е новият шампион на Норвегия

Викинг Ставангер надигра с 5:1 Волеренга в среща от последния 30-и кръг на норвежкото първенство и спечели титлата на страната за девети път. Викинг завърши на върха със 71 точки, следван от Будьо Глимт 70 и Тромсьо 57. На Четвъртата позиция остана Бран Берген с 56 пункта.

Викинг се нуждаеше от задължителен успех в последния кръг и го постигна по категоричен начин, а конкурентът и шампион от последните два сезона Будьо Глимт също спечели – 5:0 срещу Фредрикстад.

Титлата за Викинг е под номер 9, а за последно състава от Ставангер бе вдигал трофея през 1991 година. Рекордьор по шампионски купи в Норвегия е Розенборг с 26, а тази година отборът завърши на 7-о място.

🏆 🇳🇴 VIKING ARE CHAMPIONS OF NORWAY!



🎉 🇳🇴 Viking won their first title since 1991!



✅ 🇳🇴 Viking secured spot in the 2026/27 Champions League Play-offs, and have a guaranteed Europa League spot! pic.twitter.com/oLm9PnSn4Q — Football Rankings (@FootRankings) November 30, 2025

Сезонът в Норвегия ще завърши с финала за купата на страната, който ще се играе на 6-и декември и противопоставя Лилестрьом и Сарпсборг, в който се състезава бившия защитник на ЦСКА – Мено Кох.

От Елитсериен – както се казва висшата дивизия на страната, изпадат Стрьомгодсет и Хаугезунд, а Брюне ще защитава в два мача статута си срещу втородивизионния Аалесунд. При най-добрите ще играят Лилестрьом и Старт.