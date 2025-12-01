Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Викинг
  3. Викинг е новият шампион на Норвегия

Викинг е новият шампион на Норвегия

  • 1 дек 2025 | 01:22
  • 264
  • 0
Викинг е новият шампион на Норвегия

Викинг Ставангер надигра с 5:1 Волеренга в среща от последния 30-и кръг на норвежкото първенство и спечели титлата на страната за девети път. Викинг завърши на върха със 71 точки, следван от Будьо Глимт 70 и Тромсьо 57. На Четвъртата позиция остана Бран Берген с 56 пункта.

Викинг се нуждаеше от задължителен успех в последния кръг и го постигна по категоричен начин, а конкурентът и шампион от последните два сезона Будьо Глимт също спечели – 5:0 срещу Фредрикстад.

Титлата за Викинг е под номер 9, а за последно състава от Ставангер бе вдигал трофея през 1991 година. Рекордьор по шампионски купи в Норвегия е Розенборг с 26, а тази година отборът завърши на 7-о място.

Сезонът в Норвегия ще завърши с финала за купата на страната, който ще се играе на 6-и декември и противопоставя Лилестрьом и Сарпсборг, в който се състезава бившия защитник на ЦСКА – Мено Кох.

От Елитсериен – както се казва висшата дивизия на страната, изпадат Стрьомгодсет и Хаугезунд, а Брюне ще защитава в два мача статута си срещу втородивизионния Аалесунд. При най-добрите ще играят Лилестрьом и Старт.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Атанас Чернев беше сменен след 33 минути при тежко поражение на Ещрела Амадора от Спортинг

Атанас Чернев беше сменен след 33 минути при тежко поражение на Ещрела Амадора от Спортинг

  • 1 дек 2025 | 00:46
  • 348
  • 0
Тонислав Йорданов пропусна гръмка победа на Кишварда

Тонислав Йорданов пропусна гръмка победа на Кишварда

  • 1 дек 2025 | 00:20
  • 370
  • 0
Лион "разпердушини" десет "канарчета"

Лион "разпердушини" десет "канарчета"

  • 1 дек 2025 | 00:05
  • 443
  • 0
След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

  • 30 ное 2025 | 23:56
  • 13946
  • 249
Наполи надхитри и изпревари Рома

Наполи надхитри и изпревари Рома

  • 30 ное 2025 | 23:42
  • 2577
  • 1
Тежко поражение за Вейле и Велков

Тежко поражение за Вейле и Велков

  • 30 ное 2025 | 23:18
  • 555
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

  • 30 ное 2025 | 22:56
  • 69398
  • 74
"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 102426
  • 605
След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

  • 30 ное 2025 | 23:56
  • 13946
  • 249
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

  • 30 ное 2025 | 19:29
  • 47742
  • 47
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 40197
  • 34
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 23387
  • 190