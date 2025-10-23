Федерацията по биатлон отличи заслужителите състезатели през изминалия сезон

Популярни
  23 окт 2025
Българска федерация по биатлон отличи най-добрите състезатели през изминалия сезон. На церемонията във Волво Център София присъстваха председателят на централата Атанас Фурнаджиев, зам. министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев, олимпийската шампионка Екатерина Дафовска, състезатели, деятели и любители на биатлона.

Бяха връчени Купа България и Купа Надежди на най-заслужилите през годината, като при дамите първа награда взе 22-годишната състезателка на НСА Лора Христова с подгласници Милена Тодорова и Валентина Димитрова. При мъжете първи за Купа България е Благой Тодев, следван от Владимир Илиев и Константин Василев.

"Пожелавам на всички успешен сезон. Надявам се да се поздравим с нови успехи. "А" отборът тренира изцяло тази година в чужбина, за което благодаря на Министерство на младежта и спорта за оказаната подкрепа. Нашите състезатели са подготвени и се надяваме на нови медали и титли", заяви президентът на федерацията по биатлон Атанас Фурнаджиев.

Заместник министърът на спорта Димитър Георгиев изрази оптимизъм за представянето на биатлонистите на предстоящата Зимна Олимпиада в Милано и Кортина Д'Ампецо.

"Убеден съм, че нашият отбор ще се представи чудесно на Олимпиадата. Стискаме палци и да се съберем след Олимпиадата да се поздравим с добрия успех", каза Георгиев.

Олимпийската шампионка от Нагано 98 и почетен президент на федерацията Екатерина Дафовска посъветва състезателите, които ще стартират на Зимната Олимпиада, да се подготвят не само физически, но и психически.   "В тази олимпийска година състезателите трябва да се подготвят добре физически, но да не забравят да се подготвят и ментално. На Олимпиадата печели не само най-добре подготвеният физически, но и на ментално ниво. Винаги съм на линия да дам съвети. Пожелавам да нямате контузии и да прославяте България", заяви Екатерина Дафовска.

