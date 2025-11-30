Популярни
Левски разгроми Септември със 7:0 и възстанови аванса си от осем точки на върха
Шимкет и Квизера триумфираха в Алкобендас

  • 30 ное 2025 | 19:42
  • 159
  • 0
Шимкет и Квизера триумфираха в Алкобендас

Етиопката Йененеш Шимкет и представителят на Бурунди Родриг Квизера затвърдиха доминацията си на Cross Internacional de la Constitucion – шестият кръг от златната верига на Световния крос-кънтри тур на Световната атлетика, който се проведе днес в Алкобендас.

В студен, но слънчев ден, 18-годишната Шимкет надделя над световната и олимпийска сребърна медалистка на 10 000 метра от Италия Надя Батоклети. При мъжете Квизера се справи с предизвикателството на еритрееца Саймон Амануел, за да запише своята четвърта победа в Алкобендас.

В състезанието при жените на 8.1 км Батоклети и британката Меган Кийт, бронзова медалистка от европейско първенство на 10 000 метра, поеха ранна преднина, докато Шимкет и кенийката Шийла Джебет се позиционираха плътно зад тях.

Европейската шампионка по крос-кънтри Батоклети започна да увеличава темпото, но Шимкет и Джебет изглеждаха комфортно зад нея, докато Кийт изоставаше леко от водещото трио. Около 14-тата минута от надпреварата Кийт загуби контакт с лидерките, а италианката поддържаше безмилостното си темпо, следвана отблизо от Шимкет и Джебет.

Шимкет се възползва от възможността си на три километра преди финала, в най-трудната част от трасето, и атакува мощно, за да се откъсне с лекота от Джебет и Батоклети. Етиопката измина предпоследната обиколка от 2.2 км за 7:15, с което отвори преднина от седем секунди пред Джебет, която от своя страна водеше с три секунди на Батоклети.

В последната обиколка Шимкет доказа, че победата ѝ в Сан Виторе Олона миналия уикенд не е била случайна, като увеличи преднината си. Батоклети успя да настигне и да изпревари Джебет, преди да навлезе в последния километър.

Шимкет, която пробяга финалната обиколка за 7:10, пресече финалната линия с 11 секунди пред Батоклети. По-назад Джебет удържа атаките на Кийт, за да заеме третото място.

При мъжете италианецът Йоханес Киапинели и шведът Оливер Лофквист бяха ранните лидери, следвани отблизо от Квизера и еритрейския тийнейджър Саймон Амануел – двама от фаворитите преди старта.

Точно на същия хълмист участък от трасето, където Шимкет се откъсна от съперничките си, 18-годишният Амануел се изстреля напред и бързо натрупа преднина от шест секунди пред Квизера и угандиеца Самюел Чероп. Еритреецът измина предпоследната обиколка само за 6:18, като по това време Квизера изоставаше с четири секунди, а Чероп беше трети, на още две секунди назад.

Във вълнуващ финал на състезанието на 8.1 км, представителят на Бурунди предприе отчаяно преследване, за да настигне Амануел, и в крайна сметка успя да го стори на около 650 метра преди края. 26-годишният атлет финишира с шест секунди пред Амануел, докато угандиецът Дисмас Йеко изпревари сънародника си Чероп в битката за третото място.

"Много съм доволен след четвъртата си поредна победа тук“, заяви Квизера. "Въпреки че еритреецът се оказа много силен, останах уверен, че ще го настигна и ще спечеля. След натоварения ноември, утре летя обратно за Бурунди, за да прекарам един месец със семейството си, след което ще пътувам до Етиопия за едномесечен лагер, преди да се върна в Испания за Европейското клубно първенство по крос-кънтри през февруари.“

Снимки: Gettyimages

