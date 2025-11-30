Косгей постави нов рекорд на китайска земя на маратона в Шанхай

Бившата световна рекордьорка Бригид Косгей постигна най-бързото време, регистрирано някога в Китай, на маратона в Шанхай. В неделя (30 ноември) кенийката финишира за 2:16:36 в надпреварата от платинения етикет на Световната атлетика.

31-годишната атлетка записа третия най-добър резултат в кариерата си, за да спечели с преднина от над две минути пред сънародничката си Ирине Чептай, която завърши с време 2:18:51. С този успех Косгей стана едва втората жена в историята на състезанието, която триумфира в Шанхай.

При мъжете надпреварата беше значително по-оспорвана, като Милкеса Менгеша спечели с две секунди разлика, финиширайки за 2:06:25. Той оглави изцяло етиопски подиум, следван от Давит Волде (2:06:27) и Дереса Гелета (2:06:36).

Косгей, която по-рано тази година записа времена под 2:19, за да завърши втора в Хамбург и Сидни, поведе състезанието при жените от самото начало. В ранните етапи към нея се присъединиха Чептай и етиопското дуо Тируйе Месфин и Бекелеч Гудета, като групата премина 10-ия километър за 32:25.

На половината дистанция, измината за по-малко от 69 минути, единствено Чептай успяваше да поддържа темпото на Косгей. Двете бягаха заедно още няколко километра, но при достигането на 30-ия километър (1:37:08) Чептай започна да изостава.

С напредването на състезанието Косгей продължи да увеличава преднината си. Когато пресече финалната линия, тя водеше с повече от две минути пред своята сънародничка, спирайки хронометъра на 2:16:36 – най-бързото ѝ време от три години насам.

Чептай завърши със своя най-добър резултат за сезона – 2:18:51, а Месфин финишира няколко минути по-късно с време 2:20:38.

Състезанието при мъжете се разви по коренно различен начин. Група от десет атлети се движеше заедно през първите 10 километра (29:27), преди да достигне средата на дистанцията малко над 63 минути.

Дереса Гелета поведе на 30-ия километър с време 1:30:14. Водещата група, вече намалена до девет души, включваше Милкеса Менгеша, Давит Волде, рекордьора на трасето Филимон Кипту Кипчумба и китаеца Фенг Пейю.

При наближаването на 35-ия километър групата се стопи до седем бегачи, като Гелета продължаваше да диктува темпото. На около пет километра преди финала Гелета, Волде и Менгеша се откъснаха в челна тройка.

В заключителните етапи Гелета започна да губи сили, оставяйки Менгеша и Волде да се борят за победата. На финалната права Менгеша предприе решителна атака, излезе начело и пресече линията с време 2:06:25, изпреварвайки сънародника си с две секунди. Гелета зае третото място с 2:06:36.

