  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Ахметджан Ершимшек: Всеки се опитва да победи Марица

Ахметджан Ершимшек: Всеки се опитва да победи Марица

  • 30 ное 2025 | 17:00
  • 366
  • 0

Треньорът на женския волейболен отбор на Марица Ахметджан Ершимшек остана доволен от категоричната победа с 3:0 гейм над ЦСКА в среща от НВЛ. От началото на сезона пловдивчанки продължават да нямат загубен гейм в първенството.

„Опитваме се да правим това, което тренираме. Трябва да поздравя моя отбор за свършената работа. Днес сервирахме много добре, а след това е лесно да правиш блок. Все още не е напълно убедително представянето ни, но работим и върху това“, сподели Ершимшек пред БНТ.

Марица спечели с лекота при гостуването на ЦСКА
Марица спечели с лекота при гостуването на ЦСКА

„Всеки се опитва да победи Марица, във всеки мач се опитваме да не допускаме топката да пада в нашето поле. Нашият фокус е да даваме 100% от себе си във всеки двубой. Борим се за всяка топка, да, правим грешки, но се борим за всяко едно отиграване. Трябва да показваме бойния си дух“, добави турският специалист.

Той сподели и очакванията си за представянето на Марица в европейските клубни турнири.

„Надявам се, че ще се справим по-добре в Шампионска лига от миналата година. Групата е трудна, силна конкуренция, но ще дадем всичко от себе си. Нашата цел е да завършим на втора позиция и да излезем от групата за първи път. Но и да сме последни, искаме да покажем най-доброто от себе си“, завърши Ершимшек.

