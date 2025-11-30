Популярни
Левски разгроми Септември със 7:0 и възстанови аванса си от осем точки на върха
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Катар

  • 30 ное 2025 | 19:53
  • 591
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Катар

С победата си в Гран При на Катар, дошла след стратегически гаф на Макларън, Макс Верстапен се доближи на само 12 точки от Ландо Норис в битката за световната титла във Формула 1, която ще се реши след седмица в Гран При на Абу Даби.

Преди финалния кръг за сезона Норис е начело с актив от 408 точки, а Верстапен е втори с 396. Оскар Пиастри загуби втората позиция от Верстапен, след като финишира втори на „Лусайл“, като австралиецът изостава с 16 пункта от своя съотборник Норис.

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Катар:

  1. Ландо Норис – 408

  2. Макс Верстапен – 396

  3. Оскар Пиастри – 392

  4. Джордж Ръсел – 309

  5. Шарл Леклер – 230

  6. Люис Хамилтън – 152

  7. Андреа Кими Антонели – 150

  8. Алекс Албон – 73

  9. Карлос Сайнц – 64

  10. Исак Хаджар – 51

  11. Нико Хюлкенберг – 49

  12. Фернандо Алонсо – 48

  13. Оливър Беарман – 41

  14. Лиам Лоусън – 38

  15. Юки Цунода – 33

  16. Естебан Окон – 32

  17. Ланс Строл – 32

  18. Пиер Гасли – 22

  19. Габриел Бортолето – 19

  20. Франко Колапинто – 0

  21. Джак Дуън – 0

Снимки: Sportal.bg

