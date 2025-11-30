С победата си в Гран При на Катар, дошла след стратегически гаф на Макларън, Макс Верстапен се доближи на само 12 точки от Ландо Норис в битката за световната титла във Формула 1, която ще се реши след седмица в Гран При на Абу Даби.
Преди финалния кръг за сезона Норис е начело с актив от 408 точки, а Верстапен е втори с 396. Оскар Пиастри загуби втората позиция от Верстапен, след като финишира втори на „Лусайл“, като австралиецът изостава с 16 пункта от своя съотборник Норис.
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Катар:
Ландо Норис – 408
Макс Верстапен – 396
Оскар Пиастри – 392
Джордж Ръсел – 309
Шарл Леклер – 230
Люис Хамилтън – 152
Андреа Кими Антонели – 150
Алекс Албон – 73
Карлос Сайнц – 64
Исак Хаджар – 51
Нико Хюлкенберг – 49
Фернандо Алонсо – 48
Оливър Беарман – 41
Лиам Лоусън – 38
Юки Цунода – 33
Естебан Окон – 32
Ланс Строл – 32
Пиер Гасли – 22
Габриел Бортолето – 19
Франко Колапинто – 0
Джак Дуън – 0
Снимки: Sportal.bg