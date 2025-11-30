Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Катар

С победата си в Гран При на Катар, дошла след стратегически гаф на Макларън, Макс Верстапен се доближи на само 12 точки от Ландо Норис в битката за световната титла във Формула 1, която ще се реши след седмица в Гран При на Абу Даби.

THREE DRIVERS, ONE WORLD TITLE...



DO NOT MISS THIS ONE!!! #F1 pic.twitter.com/sDVRckTGmV — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Преди финалния кръг за сезона Норис е начело с актив от 408 точки, а Верстапен е втори с 396. Оскар Пиастри загуби втората позиция от Верстапен, след като финишира втори на „Лусайл“, като австралиецът изостава с 16 пункта от своя съотборник Норис.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Катар:

Ландо Норис – 408 Макс Верстапен – 396 Оскар Пиастри – 392 Джордж Ръсел – 309 Шарл Леклер – 230 Люис Хамилтън – 152 Андреа Кими Антонели – 150 Алекс Албон – 73 Карлос Сайнц – 64 Исак Хаджар – 51 Нико Хюлкенберг – 49 Фернандо Алонсо – 48 Оливър Беарман – 41 Лиам Лоусън – 38 Юки Цунода – 33 Естебан Окон – 32 Ланс Строл – 32 Пиер Гасли – 22 Габриел Бортолето – 19 Франко Колапинто – 0 Джак Дуън – 0

