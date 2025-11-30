Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Катар

Отборът на Ред Бул запази шансове да се пребори за второто място в шампионата при конструкторите във Формула 1 през 2025 след победата на Макс Верстапен в Гран При на Катар, в която Юки Цунода завърши десети и взе една точка.

We’ve got ourselves a title decider! 🏆



Result | Max P1! 🏆, PIA, SAI, NOR, ANT, RUS, ALO, LEC, LAW, Yuki P10.#F1 || #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/fGcq7Jp3aj — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 30, 2025

Преди финалния кръг за сезона Биковете заемат третата позиция с актив от 426 точки и изостават с 33 от Мерцедес, чиито пилоти Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел финишираха пети и шести на „Лусайл“. Зад тях екипът на Ферари вече е сигурен на четвъртото място, а с подиума на Карлос Сайнц Уилямс си гарантира петата позиция.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Катар:

Макларън – 800 Мерцедес – 459 Ред Бул – 426 Ферари – 382 Уилямс – 137 Рейсинг Булс – 92 Астън Мартин – 80 Хаас – 73 Заубер – 68 Алпин – 22

