Отборът на Ред Бул запази шансове да се пребори за второто място в шампионата при конструкторите във Формула 1 през 2025 след победата на Макс Верстапен в Гран При на Катар, в която Юки Цунода завърши десети и взе една точка.
Преди финалния кръг за сезона Биковете заемат третата позиция с актив от 426 точки и изостават с 33 от Мерцедес, чиито пилоти Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел финишираха пети и шести на „Лусайл“. Зад тях екипът на Ферари вече е сигурен на четвъртото място, а с подиума на Карлос Сайнц Уилямс си гарантира петата позиция.
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Катар:
Макларън – 800
Мерцедес – 459
Ред Бул – 426
Ферари – 382
Уилямс – 137
Рейсинг Булс – 92
Астън Мартин – 80
Хаас – 73
Заубер – 68
Алпин – 22
Снимки: Sportal.bg