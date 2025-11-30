Популярни
Левски разгроми Септември със 7:0 и възстанови аванса си от осем точки на върха
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Катар

  • 30 ное 2025 | 19:52
  • 283
  • 0
Отборът на Ред Бул запази шансове да се пребори за второто място в шампионата при конструкторите във Формула 1 през 2025 след победата на Макс Верстапен в Гран При на Катар, в която Юки Цунода завърши десети и взе една точка.

Преди финалния кръг за сезона Биковете заемат третата позиция с актив от 426 точки и изостават с 33 от Мерцедес, чиито пилоти Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел финишираха пети и шести на „Лусайл“. Зад тях екипът на Ферари вече е сигурен на четвъртото място, а с подиума на Карлос Сайнц Уилямс си гарантира петата позиция.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Катар:

  1. Макларън – 800

  2. Мерцедес – 459

  3. Ред Бул – 426

  4. Ферари – 382

  5. Уилямс – 137

  6. Рейсинг Булс – 92

  7. Астън Мартин – 80

  8. Хаас – 73

  9. Заубер – 68

  10. Алпин – 22

Снимки: Sportal.bg

