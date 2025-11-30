Хюндай опита, но не успя да отмени наказанието на Адриен Фурмо

Отборът на Хюндай в Световния рали шампионат (WRC) направи неуспешен опит да отмени 1-минутното наказание, което коства на Адриен Фурмо неговата първа победа в WRC.

Hyundai protested Fourmaux's early check-in time penalty and a hearing was held, but the decision stands ❌ pic.twitter.com/Pw14KLpQ26 — DirtFish (@DirtFishRally) November 29, 2025

Французинът беше начело в рали „Саудитска Арабия“ в края на петъчния ден, когато той и навигаторът му Алекс Кориа се чекираха прекалено рано на часовата контрола на връщане в сервизния парк. Според правилника на WRC това води до автоматична санкция от една минута за всяка минута подраняване. В случая на Фурмо нарушението беше от една минута и съответно той и Кориа бяха санкционирани с 60 секунди.

Това се оказа фатално за техните шансове да се преборят за първата си победа в Световния рали шампионат, тъй като на финала те завършиха на 54.7 секунди зад Тиери Нювил, който спечели надпреварата. Все пак за Фурмо и Кориа рали „Саудитска Арабия“ отбеляза тяхното най-добро класиране в кръг от WRC, тъй като за първи път те завършиха на второто място.

Снимки: Red Bull Content Pool