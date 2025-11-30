Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хюндай опита, но не успя да отмени наказанието на Адриен Фурмо

Хюндай опита, но не успя да отмени наказанието на Адриен Фурмо

  • 30 ное 2025 | 14:35
  • 241
  • 0

Отборът на Хюндай в Световния рали шампионат (WRC) направи неуспешен опит да отмени 1-минутното наказание, което коства на Адриен Фурмо неговата първа победа в WRC.

Французинът беше начело в рали „Саудитска Арабия“ в края на петъчния ден, когато той и навигаторът му Алекс Кориа се чекираха прекалено рано на часовата контрола на връщане в сервизния парк. Според правилника на WRC това води до автоматична санкция от една минута за всяка минута подраняване. В случая на Фурмо нарушението беше от една минута и съответно той и Кориа бяха санкционирани с 60 секунди.

Това се оказа фатално за техните шансове да се преборят за първата си победа в Световния рали шампионат, тъй като на финала те завършиха на 54.7 секунди зад Тиери Нювил, който спечели надпреварата. Все пак за Фурмо и Кориа рали „Саудитска Арабия“ отбеляза тяхното най-добро класиране в кръг от WRC, тъй като за първи път те завършиха на второто място.

Снимки: Red Bull Content Pool

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Никола Цолов каза защо Рафаел Виягомес получи шанс да го атакува

Никола Цолов каза защо Рафаел Виягомес получи шанс да го атакува

  • 30 ное 2025 | 13:46
  • 1094
  • 0
Юха Канкунен: Себастиен Ожие е най-великият за всички времена!

Юха Канкунен: Себастиен Ожие е най-великият за всички времена!

  • 30 ное 2025 | 13:07
  • 687
  • 0
Зак Браун иска Макларън да елиминира Верстапен

Зак Браун иска Макларън да елиминира Верстапен

  • 30 ное 2025 | 12:50
  • 1967
  • 0
Верстапен е готов за агресивна атака срещу Норис

Верстапен е готов за агресивна атака срещу Норис

  • 30 ное 2025 | 12:37
  • 990
  • 0
Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

  • 30 ное 2025 | 08:05
  • 9351
  • 3
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

  • 30 ное 2025 | 08:00
  • 29145
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Ботев (Враца), Евтимов спря "орлите" да открият резултата

Лудогорец 0:0 Ботев (Враца), Евтимов спря "орлите" да открият резултата

  • 30 ное 2025 | 14:58
  • 5714
  • 28
Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

  • 30 ное 2025 | 15:18
  • 1041
  • 0
Кристъл Палас 1:2 Ман Юнайтед, Маунт осъществи пълен обрат

Кристъл Палас 1:2 Ман Юнайтед, Маунт осъществи пълен обрат

  • 30 ное 2025 | 13:59
  • 5480
  • 8
Съставите на Уест Хам и Ливърпул, Слот оставя Салах на пейката

Съставите на Уест Хам и Ливърпул, Слот оставя Салах на пейката

  • 30 ное 2025 | 15:20
  • 175
  • 0
Славия триумфира срещу Добруджа в един от най-атрактивните мачове за сезона

Славия триумфира срещу Добруджа в един от най-атрактивните мачове за сезона

  • 30 ное 2025 | 14:25
  • 12830
  • 60
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 14777
  • 134