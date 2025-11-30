Амундсен спечели масовия старт, Клаебо псува в ефир след края му

Харалд Йостберг Амундсен ликуваше след огромен финален тур в масовия старт на 20 км в Рука, Финландия. В същото време разочарованието у Йоханес Йосфлот Клаебо кипеше и той даже псуваше в ефир след края му.

Клаебо очаквано без конкуренция в първия спринт за сезона в Рука

„М*мка му, това беше добро“, каза Амундсен пред шведската телевизия Viaplay.

Мика Вермеулен от Австрия и Едвин Ангер от Швеция се откъснаха след 12–13 км и си изработиха преднина спрямо групата. След 16 км при излизането на последната обиколка дуото имаше 13 секунди аванс.

Тогава Харалд Йостберг Амундсен, Ейнар Хедегарт и Мартин Йовстрьом Нюенгет поеха отговорност и вдигнаха темпото рязко. След 18,8 км настигнаха бегълците и петима спореха за победата. В последния баир преди финалната отсечка никой не успя да следва ускорението на Амундсен. Скиорът от Аскер спечели това състезание и миналата година.

„Почти е нереално“, каза той за победата.

Ейнар Хедегарт, който преди се е състезавал основно в биатлона, завърши втори и изглежда като много силен кандидат за норвежкия олимпийски отбор по ски-бягане.

„Много съм доволен от дебюта си в масовия старт“, заяви Хедегарт пред Viaplay.

Едвин Ангер грабна третото място пред Мартин Йовстрьом Нюенгет и Мика Вермеулен.

Йоханес Йосфлот Клаебо, който преследва 100-ната си победа за Световната купа, остана едва 15-и. Човекът с шест световни титли от Трондхайм не приличаше на себе си.

„Не изглежда Клаебо да има най-добро плъзгане“, каза анализаторът на Viaplay и негов добър приятел Никлас Дюрауг.

„Имаше нещо странно при Клаебо днес“, добави другият експерт на Viaplay, Оге Скинстад, който беше директор на Световното първенство в Трондхайм миналата зима.

В интервю за Viaplay Клаебо беше крайно недоволен, лаконичен и раздразнен от „няколко неща“. Той намекна, че ските на неговия спонсор Fischer са имали проблеми със заледеното трасе във Финландия.

„Проклето ш*бано състезание“, каза Клаебо. „Беше просто тотална помия.“

Нюенгет спечели класическите 10 км в петък, докато Клаебо взе победата в съботния спринт.