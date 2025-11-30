Клаебо очаквано без конкуренция в първия спринт за сезона в Рука

След девет спринтови победи от девет състезания миналия сезон Йоханес Йосфлот Клаебо достигна 99 победи в стартове за Световната купа. Знаменитият норвежец триумфира в спринта класически стил в Рука — първото състезание в най-късата дисциплина за сезон 2025/26 в ски бягането.

Още в квалификациите всичко беше ясно — само финландецът Емил Ликяри успя да се доближи на по-малко от секунда до времето на Клаебо.

Като най-великия ски-бегач в историята при мъжете и най-успешния спринтьор без конкуренция, Клаебо сякаш трябваше единствено да остане на ските си, за да спечели на това различно от повечето трасета в Световната купа — с много стръмно изкачване след старта, още по-стръмно към стадиона и кратка финална права.

When he's got the watts like today in Ruka's last climb, Johannes Klæbo is simply unreachable



🥇 Johannes H. Klæbo 🇳🇴

🥈 Erik Valnes 🇳🇴

🥇 Johannes H. Klæbo 🇳🇴
🥈 Erik Valnes 🇳🇴
🥉 Ansgar Evensen 🇳🇴

С двукратния олимпийски сребърен медалист Федерико Пелегрино, отпаднал още в квалификациите, и младата звезда Едвин Ангер (Швеция), спрян на четвъртфиналите, основната конкуренция за Клаебо очаквано идваше от сънародниците му, както и от френския талант Жул Шапа, завършил силно сезон 2024/25.

Imponendosi nettamente nella sprint a tecnica classica di Ruka per la quinta volta in carriera, Johannes Høstfolt KLÆBO è diventato l'uomo con più vittorie nella storia della Coppa del Mondo delle discipline olimpiche invernali.



Nell’occasione, il fondista norvegese ha… pic.twitter.com/gQsbSeVUAo — Massimiliano Ambesi (@max_ambesi) November 29, 2025

И така и стана. Хьовард Солас Валнес — четирикратен победител в спринтове за Световната купа и втори в класирането за спринт миналата година — следваше Клаебо както на четвъртфиналите, така и на полуфиналите.

Във финала Клаебо отново поведе, с Валнес точно зад него. Скоро към тях се присъедини и Ансгар Евенсен (Норвегия), двукратен сребърен медалист в класически спринт през миналия сезон.

JOHANNES HÖSFLOT KLÄBO!



Miesten sprintistä menee kolmoisvoitto Norjaan. 🇳🇴



Miesten sprintistä menee kolmoisvoitto Norjaan. 🇳🇴
Lauri Vuorinen oli finaalin kuudes. 🇫🇮

Но с привидно без усилие и мощ, Клаебо се откъсна на последния хълм, използвайки характерния си „класически бегови стил“. Победата стана неизбежна още преди последния завой. Вместо добре познатото поглеждане назад и разперване на ръце, този път той направи поклон към финландската публика — която го приветстваше сякаш е техен собствен герой. С осем победи в Рука — напълно заслужено.

Клебо завърши с 1.21 секунди пред Валнес, а Евенсен използва дългите си крака, за да изпревари Шапа за третото място в оспорван фотофиниш.

«Kor ska vi ut i kveld da?»



«Det får väl du bestämma.»



Herlig å se stemningen mellom William Poromaa, Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger i målområdet etter femmila. 🇸🇪🇳🇴 pic.twitter.com/XnK4rHAIF7 — Johan Sjøbakk Lund (@johanlund) March 10, 2025

„Рука винаги е забавно – последното изкачване е мястото, където трябва да си много бърз“, каза Клаебо. „Имахме чудесни ски днес. Бях доста мотивиран след второто място вчера (в 10 км класически стил) и е страхотно да съм обратно на върха.“

Валнес заяви, че е „доволен в крайна сметка“, макар да не беше близо до това да предизвика Клаебо:

„Квалификациите бяха много трудни, чувствах се ужасно. Надявах се краката да дойдат на четвъртфиналите. Не беше идеално, но ставаше малко по-добре. Битка беше да стигна до подиума.“

Шапа също бе доволен, въпреки че изпусна бронза с няколко сантиметра:

„Имах голямо напрежение — завърших много силно миналия сезон и исках да докажа, че мога да поддържам това ниво. Четвъртото място дава увереност, макар да е разочароващо, че бях трети на дъното на последния хълм и завърших толкова близо. Но дадох всичко.“

Клебо ще се опита да постигне 100-ната си победа в неделя на 20 км масов старт:

„Ще направя всичко, което мога.“

Валнес пък остава възхитен от постиженията на съотборника си:

„Луди числа. Не мисля, че някога пак ще видим това — а той дори още не е на 30.“

Действието в Рука продължава в неделя с 20 км масов старт свободен стил.