Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Клаебо очаквано без конкуренция в първия спринт за сезона в Рука

Клаебо очаквано без конкуренция в първия спринт за сезона в Рука

  • 30 ное 2025 | 11:45
  • 264
  • 0
Клаебо очаквано без конкуренция в първия спринт за сезона в Рука

След девет спринтови победи от девет състезания миналия сезон Йоханес Йосфлот Клаебо достигна 99 победи в стартове за Световната купа. Знаменитият норвежец триумфира в спринта класически стил в Рука — първото състезание в най-късата дисциплина за сезон 2025/26 в ски бягането.

Хералд Остберг Амундсен спечели масовия старт от Световната купа по ски бягане в Рука
Хералд Остберг Амундсен спечели масовия старт от Световната купа по ски бягане в Рука

Още в квалификациите всичко беше ясно — само финландецът Емил Ликяри успя да се доближи на по-малко от секунда до времето на Клаебо.

Като най-великия ски-бегач в историята при мъжете и най-успешния спринтьор без конкуренция, Клаебо сякаш трябваше единствено да остане на ските си, за да спечели на това различно от повечето трасета в Световната купа — с много стръмно изкачване след старта, още по-стръмно към стадиона и кратка финална права.

С двукратния олимпийски сребърен медалист Федерико Пелегрино, отпаднал още в квалификациите, и младата звезда Едвин Ангер (Швеция), спрян на четвъртфиналите, основната конкуренция за Клаебо очаквано идваше от сънародниците му, както и от френския талант Жул Шапа, завършил силно сезон 2024/25.

И така и стана. Хьовард Солас Валнес — четирикратен победител в спринтове за Световната купа и втори в класирането за спринт миналата година — следваше Клаебо както на четвъртфиналите, така и на полуфиналите.

Във финала Клаебо отново поведе, с Валнес точно зад него. Скоро към тях се присъедини и Ансгар Евенсен (Норвегия), двукратен сребърен медалист в класически спринт през миналия сезон.

Но с привидно без усилие и мощ, Клаебо се откъсна на последния хълм, използвайки характерния си „класически бегови стил“. Победата стана неизбежна още преди последния завой. Вместо добре познатото поглеждане назад и разперване на ръце, този път той направи поклон към финландската публика — която го приветстваше сякаш е техен собствен герой. С осем победи в Рука — напълно заслужено.

Клебо завърши с 1.21 секунди пред Валнес, а Евенсен използва дългите си крака, за да изпревари Шапа за третото място в оспорван фотофиниш.

„Рука винаги е забавно – последното изкачване е мястото, където трябва да си много бърз“, каза Клаебо. „Имахме чудесни ски днес. Бях доста мотивиран след второто място вчера (в 10 км класически стил) и е страхотно да съм обратно на върха.“

Валнес заяви, че е „доволен в крайна сметка“, макар да не беше близо до това да предизвика Клаебо:

„Квалификациите бяха много трудни, чувствах се ужасно. Надявах се краката да дойдат на четвъртфиналите. Не беше идеално, но ставаше малко по-добре. Битка беше да стигна до подиума.“

Шапа също бе доволен, въпреки че изпусна бронза с няколко сантиметра:

„Имах голямо напрежение — завърших много силно миналия сезон и исках да докажа, че мога да поддържам това ниво. Четвъртото място дава увереност, макар да е разочароващо, че бях трети на дъното на последния хълм и завърших толкова близо. Но дадох всичко.“

Клебо ще се опита да постигне 100-ната си победа в неделя на 20 км масов старт:

„Ще направя всичко, което мога.“

Валнес пък остава възхитен от постиженията на съотборника си:

„Луди числа. Не мисля, че някога пак ще видим това — а той дори още не е на 30.“

Действието в Рука продължава в неделя с 20 км масов старт свободен стил.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Категорична победа на Алис Робинсън в САЩ

Категорична победа на Алис Робинсън в САЩ

  • 30 ное 2025 | 02:36
  • 3797
  • 0
Норвегия спечели щафетата в Йостерзунд, България започна новия сезон в Световната купа с 12-о място

Норвегия спечели щафетата в Йостерзунд, България започна новия сезон в Световната купа с 12-о място

  • 29 ное 2025 | 20:27
  • 1314
  • 0
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си 4-о място в Световната купа

Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си 4-о място в Световната купа

  • 29 ное 2025 | 17:57
  • 8918
  • 8
Женската щафета на България започна сезона с класиране в Топ 10, триумф за Франция

Женската щафета на България започна сезона с класиране в Топ 10, триумф за Франция

  • 29 ное 2025 | 16:10
  • 1524
  • 1
Владимир Зографски премина квалификацията в Рука

Владимир Зографски премина квалификацията в Рука

  • 29 ное 2025 | 15:58
  • 852
  • 0
Щафетата на България за мъже се класира на 12-о място на Световната купа по шорттрек в Дордрехт

Щафетата на България за мъже се класира на 12-о място на Световната купа по шорттрек в Дордрехт

  • 29 ное 2025 | 15:19
  • 730
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Славия и Добруджа

11-те на Славия и Добруджа

  • 30 ное 2025 | 11:25
  • 1105
  • 5
Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

  • 30 ное 2025 | 01:11
  • 23243
  • 17
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 10424
  • 106
Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

  • 30 ное 2025 | 08:05
  • 6140
  • 1
Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

  • 30 ное 2025 | 07:55
  • 4540
  • 29
Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

  • 30 ное 2025 | 07:27
  • 5564
  • 4