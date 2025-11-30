Популярни
Каралис и Бонин потвърдиха участие на турнира в Руан

  30 ное 2025 | 13:47
  • 424
  • 0

Европейският шампион в зала Емануил Каралис и световната шампионка в зала Мари-Жули Бонин ще се състезават в овчарския скок на турнира Perche Elite Tour в Руан. Надпреварата е част от Световния атлетически тур на закрито (категория "сребро“) и ще се проведе на 7 март.

Каралис откри своя сезон 2025 именно с победа в Руан, постигайки резултат от 5.85 метра. Това бе само началото на една изключителна година за него, в която той преодоля шест или повече метра цели 12 пъти и която завърши със сребърен медал от Световното първенство по лека атлетика в Токио, където отстъпи единствено на Арманд Дуплантис.

В Руан Каралис ще се изправи срещу изключително силни конкуренти. Сред тях са австралиецът Къртис Маршал, който спечели бронзов медал на Световното първенство зад Каралис, както и сребърният олимпийски медалист от 2024 г. Сам Кендрикс от САЩ.

Участие са потвърдили също бившият световен рекордьор и олимпийски шампион от 2012 г. Рено Лавийени, както и неговият сънародник Тибо Коле, който завърши пети на Световното първенство в Токио.

В състезанието при жените се възлагат големи надежди на Мари-Жули Бонин. Тя поднесе изненада, като спечели световната титла в зала в Нандзин миналия март с резултат от 4.75 метра, с което изравни националния рекорд на Франция.

Рекордите на турнира в Руан принадлежат на Крис Нилсен при мъжете (6.05 м) и на Моли Кодъри при жените (4.86 м).

