Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Еди Хърн разкри сценария за Джошуа - Пол

Еди Хърн разкри сценария за Джошуа - Пол

  • 30 ное 2025 | 13:06
  • 808
  • 0
Еди Хърн разкри сценария за Джошуа - Пол

Промоутърът Еди Хърн категорично отхвърли спекулациите, че предстоящият двубой между Антъни Джошуа и Джейк Пол на 19 декември е „уговорен“ или предварително режисиран. Хърн определи подобни твърдения като абсурдни и подчерта, че в официален боксов мач подобна практика би била незаконна.

Джошуа обясни защо е решил да се бие с Джейк Пол
Джошуа обясни защо е решил да се бие с Джейк Пол

„Това е санкциониран двубой, върху който хората могат да залагат. Невъзможно е да има какъвто и да е сценарий. Ние никога не бихме направили такова нещо“, заяви той.

Промоутърът описа и как според него реално ще протече битката.

„Гонгът удря, Джошуа излиза в центъра на ринга и започва да хвърля най-тежките удари върху брадата на Джейк Пол възможно най-бързо. И го нокаутира. Това е истинският единствен сценарий.“

Хърн добави, че 19 декември ще даде ясен отговор на всички съмнения:

„Ако някой мисли, че е нагласено, нека гледа мача. След края му ще знае, че няма нищо скриптирано.“

Двубоят между Джошуа и Пол ще се проведе в Маями и вече е сред най-обсъжданите събития в бокса тази година.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Най-великата вечер в кариерата ти, а къщата ти е обрана

Най-великата вечер в кариерата ти, а къщата ти е обрана

  • 30 ное 2025 | 09:51
  • 1345
  • 0
Брутален нокаут за "новата абсолютна суперзвезда" на бокса

Брутален нокаут за "новата абсолютна суперзвезда" на бокса

  • 30 ное 2025 | 09:34
  • 9110
  • 0
Росенов с огромно признение след триумфа

Росенов с огромно признение след триумфа

  • 30 ное 2025 | 02:13
  • 1956
  • 0
Мартин Петков си заслужи титлата на МAX FIGHT с мощен удар в тялото

Мартин Петков си заслужи титлата на МAX FIGHT с мощен удар в тялото

  • 30 ное 2025 | 00:16
  • 1779
  • 0
Мартин Копривленски нокаутира испанец и спечели титлата на MAX FIGHT

Мартин Копривленски нокаутира испанец и спечели титлата на MAX FIGHT

  • 29 ное 2025 | 23:44
  • 2171
  • 0
Пейчев взе реванша срещу Спартанеца

Пейчев взе реванша срещу Спартанеца

  • 29 ное 2025 | 23:16
  • 990
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 3:1 Добруджа, положения пред двете врати

Славия 3:1 Добруджа, положения пред двете врати

  • 30 ное 2025 | 13:06
  • 4218
  • 40
Кристъл Палас - Ман Юнайтед, Аморим прави две промени, Гласнер три

Кристъл Палас - Ман Юнайтед, Аморим прави две промени, Гласнер три

  • 30 ное 2025 | 13:23
  • 984
  • 0
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 12513
  • 121
Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

  • 30 ное 2025 | 08:05
  • 7777
  • 1
Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

  • 30 ное 2025 | 07:55
  • 5602
  • 45
Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

  • 30 ное 2025 | 07:27
  • 7474
  • 8