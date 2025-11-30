Еди Хърн разкри сценария за Джошуа - Пол

Промоутърът Еди Хърн категорично отхвърли спекулациите, че предстоящият двубой между Антъни Джошуа и Джейк Пол на 19 декември е „уговорен“ или предварително режисиран. Хърн определи подобни твърдения като абсурдни и подчерта, че в официален боксов мач подобна практика би била незаконна.

Джошуа обясни защо е решил да се бие с Джейк Пол

„Това е санкциониран двубой, върху който хората могат да залагат. Невъзможно е да има какъвто и да е сценарий. Ние никога не бихме направили такова нещо“, заяви той.

Промоутърът описа и как според него реално ще протече битката.

„Гонгът удря, Джошуа излиза в центъра на ринга и започва да хвърля най-тежките удари върху брадата на Джейк Пол възможно най-бързо. И го нокаутира. Това е истинският единствен сценарий.“

Хърн добави, че 19 декември ще даде ясен отговор на всички съмнения:

„Ако някой мисли, че е нагласено, нека гледа мача. След края му ще знае, че няма нищо скриптирано.“

Двубоят между Джошуа и Пол ще се проведе в Маями и вече е сред най-обсъжданите събития в бокса тази година.