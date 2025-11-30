Филипич потвърди участие в силния троен скок в Дортмунд

Словенската състезателка в тройния скок Нея Филипич, финалистка от световни и европейски първенства в зала, ще участва на турнира Sparkassen Indoor Meeting в Дортмунд на 8 февруари.

30-годишната атлетка, която зае девето място на Световното първенство по лека атлетика в Токио, ще се изправи срещу силна група от германски таланти. Сред тях са Каролине Жойо, Сара-Мишел Кудла, Кира Витман и Рут Хилдебранд в състезанието, което е част от Световния атлетически тур в зала категория "бронз“.

Жойо направи своя голям пробив през 2024 г., като подобри личния си рекорд със 78 см до 14.45 м и спечели тройния скок за жени на Европейското отборно първенство по лека атлетика от Първа дивизия в Мадрид през 2025 г.

Снимки: Gettyimages