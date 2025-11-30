Световен и олимпийски медалист в стийпълчейза прекрати кариерата си

Евън Джагър, рекордьорът на Северна Америка в дисциплината 3000 метра стийпълчейз, обяви своето оттегляне от състезателната лека атлетика.

В рамките на своята 18-годишна международна кариера 36-годишният атлет два пъти се качи на подиума на световни първенства в стийпълчейза, като спечели олимпийско сребро през 2016 г. и световен бронз през 2017 г. Той също така постави множество континентални рекорди в дисциплината, най-добрият от които е 8:00.45 минути, постигнат през 2015 г., въпреки падане в заключителните етапи на състезанието.

Джагър започва кариерата си като бегач на 1500 метра и участва в тази дисциплина на Световното първенство до 20 години през 2008 г., където достига до финала. Само година по-късно, на 20-годишна възраст, той представя САЩ на 5000 метра на Световното първенство в Берлин.

През 2012 г. се преориентира към стийпълчейза. Още същата година печели квалификациите в САЩ, което е едва третото му състезание в тази дисциплина. Следващите му две участия са на Диамантената лига в Монако, където подобрява северноамериканския рекорд с време 8:06.81, и на Олимпийските игри в Лондон, където се класира шести.

Джагър завършва пети и шести на световните първенства през 2013 и 2015 г. Преди шампионата през 2015 г., по време на Диамантената лига в Париж, той е напът да спечели с време под осем минути, но се спъва в последното препятствие. Въпреки че бързо се изправя и спринтира до финала, той остава втори с време 8:00.45 – нов континентален рекорд.

Американецът печели сребърен медал на Олимпийските игри през 2016 г., а година по-късно добавя и бронз от Световното първенство. През 2018 г. той завоюва седмата си поредна титла на САЩ в стийпълчейза, но контузия в глезена му попречва да участва в Континенталната купа в края на сезона. Това поставя началото на дълъг период с различни проблеми в стъпалата и прасците, които го държат извън пистата за почти 18 месеца.

След като се възстановява напълно през 2022 г., Джагър завършва втори на първенството на САЩ, шести на Световното първенство и първи на шампионата на NACAC. Той пропуска по-голямата част от сезон 2023, но се завръща през 2024 г. и завършва четвърти на олимпийските квалификации в САЩ, като на косъм изпуска място в отбора за Игрите.

"Леката атлетика е част от живота ми през две трети от него и сега е време да се сбогувам“, написа той в публикация в Инстаграм по-рано тази седмица. "Благодарен съм, че постигнах почти всичко, което смятах за възможно като дете, когато започнах да се занимавам сериозно със спорта. Много се гордея с всичко, което успях да постигна. Отвъд медалите и личните рекорди, успях да предизвикам себе си, да се натоварвам и да науча толкова много неща за себе си, които ще останат с мен до края на живота ми. Сега е време да допринасям за спорта по други начини. Когато една врата се затваря, друга се отваря.“

Снимки: Gettyimages