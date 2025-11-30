Гимнастичките със синдром на Даун участваха на турнира “Адриана Дунавска“

Гимнастичките със синдром на Даун взеха специално участие на турнира по художествена гимнастика за приз „Адриана Дунавска“, който се проведе в тренировъчната зала на “Арена София“ в София.

Състезателките от Федерация адаптирана физическа активност - България - Диляна Попова, Василена Богданова, Томислава Стоянова и Ивана Кирилова представиха своите съчетания с увереност и искрено желание да покажат талант, смелост и любов към спорта.

Тяхното участие беше още по-емоционално, тъй като турнирът, организиран от клуб по художествена гимнастика ЦСКА, отбеляза 70-годишнината от неговото създаване.

Гимнастичките използваха изявата като част от подготовката си за Световното първенство за спортисти със синдром на Даун. Шампионатът ще включва пет спорта - спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика, и ще се проведе в София в периода 15-19 юни 2026 година.