ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

ЦСКА 1948 приема Берое в първия съботен мач от efbet Лига. Двубоят на стадион "Витоша" започва с първия съдийски сигнал на варненеца Тодор Киров в 12:30 часа.

Официално: Хосу Урибе се завърна начело на Берое

Отборът на Иван Стоянов държи второто място в класирането с актив от 30 точки. Снощи Локомотив (Пловдив) не успя да удари Монтана на "Лаута" и пропусна да измести "червените" от Бистрица поне временно от "сребърната" позиция. На 27 октомври ЦСКА 1948 тресна Лудогорец с 5:4 в истински спектакъл, но след това тимът влезе в дупка.

ЦСКА 1948 все още няма реализиран гол през ноември, след като в три поредни мача футболистите на Стоянов показаха неточен мерник. "Червените" от Бистрица завъртяха нулево реми срещу Ботев (Враца), а след това паднаха с 0:1 и 0:3, съответно от Черно море и Арда (Кърджали). Атаката на тима ще води голмайсторът Мамаду Диало, а вратарят Петър Маринов е в лазарета, като под рамката ще пази националът Димитър Шейтанов.

Цветомир Найденов: Тегава ще е борбата за оставане в efbet Лига

Берое е в сериозна криза, което доведе до раздяла с треньора Алехандро Сагерас. На мястото на аржентинеца се завърна испанецът Хосу Урибе, който е любимец на феновете на "зелените". Старозагорци се намират на 13-та позиция в класирането, като отборът няма победа от 29 септември - 1:0 срещу Добруджа.

Радостин Александров започна работа в ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 - Берое

Съдия: Тодор Киров

Начало: 12:30 часа

Стадион: "Витоша", Бистрица