Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Най-великата вечер в кариерата ти, а къщата ти е обрана

Най-великата вечер в кариерата ти, а къщата ти е обрана

  • 30 ное 2025 | 09:51
  • 563
  • 0
Най-великата вечер в кариерата ти, а къщата ти е обрана

Бен Уитакър преживя най-великата вечер в професионалната си боксова кариера в събота — но празненството му не продължи дълго.

Брутален нокаут за "новата абсолютна суперзвезда" на бокса
Брутален нокаут за "новата абсолютна суперзвезда" на бокса

Уитакър удължи непобедената си серия до 11 мача, след като брутално нокаутира Бенджамин Гаваци и спечели сребърната световна титла на WBC в лека-тежка категория в Бирмингам. Това беше най-завършеното му представяне до момента и му донесе зрелищното приключване, от което се нуждаеше при дебюта си за Matchroom Boxing на Еди Хърн.

Това трябваше да бъде нощ на удовлетворение — доказваща, че сътрудничеството му с треньора Анди Лий е идеалната комбинация след два поредни ранни нокаута — се превърна в горчиво-сладък уикенд.

В ранните часове на неделя, след като се прибрал в дома си в Уенздбъри (Западен Мидландс), Уитакър открил, че къщата му е обрана. Това разкри самият той в социалните мрежи.

„Върхове и падения в спорта. Прибирам се след мача — къщата обрана. Но, Уенздбъри, имам голяма, голяма молба. Намерете тези хора. Взели са ми дори пояса на IBF International. Какво изобщо ще правят с него?“

Уитакър (10-0-1, 7 KO), който е №9 в ранглистата на WBC, се очаква да влезе в топ 5 на организацията след зрелищната победа над Гаваци.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Росенов с огромно признение след триумфа

Росенов с огромно признение след триумфа

  • 30 ное 2025 | 02:13
  • 1670
  • 0
Мартин Петков си заслужи титлата на МAX FIGHT с мощен удар в тялото

Мартин Петков си заслужи титлата на МAX FIGHT с мощен удар в тялото

  • 30 ное 2025 | 00:16
  • 1509
  • 0
Мартин Копривленски нокаутира испанец и спечели титлата на MAX FIGHT

Мартин Копривленски нокаутира испанец и спечели титлата на MAX FIGHT

  • 29 ное 2025 | 23:44
  • 1692
  • 0
Пейчев взе реванша срещу Спартанеца

Пейчев взе реванша срещу Спартанеца

  • 29 ное 2025 | 23:16
  • 855
  • 0
Кристиян Димитров изравни резултата срещу Станислав Кунов

Кристиян Димитров изравни резултата срещу Станислав Кунов

  • 29 ное 2025 | 22:48
  • 863
  • 1
Живко Стоименов спечели и реванша срещу Максим Сорока

Живко Стоименов спечели и реванша срещу Максим Сорока

  • 29 ное 2025 | 22:23
  • 793
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

  • 30 ное 2025 | 01:11
  • 20429
  • 17
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 7870
  • 94
Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

  • 30 ное 2025 | 08:05
  • 4263
  • 0
Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

  • 30 ное 2025 | 07:55
  • 3440
  • 14
Четвърта поредна победа или издънка срещу последния за Славия

Четвърта поредна победа или издънка срещу последния за Славия

  • 30 ное 2025 | 07:15
  • 2541
  • 4
Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

  • 30 ное 2025 | 07:27
  • 3408
  • 1