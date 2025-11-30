Най-великата вечер в кариерата ти, а къщата ти е обрана

Бен Уитакър преживя най-великата вечер в професионалната си боксова кариера в събота — но празненството му не продължи дълго.

Брутален нокаут за "новата абсолютна суперзвезда" на бокса

Уитакър удължи непобедената си серия до 11 мача, след като брутално нокаутира Бенджамин Гаваци и спечели сребърната световна титла на WBC в лека-тежка категория в Бирмингам. Това беше най-завършеното му представяне до момента и му донесе зрелищното приключване, от което се нуждаеше при дебюта си за Matchroom Boxing на Еди Хърн.

Ben Whittaker returns home from his 1st-round KO win over Benjamin Gavazi to find that his house has been burgled.



"They even took my IBF belt. What are they going to do with that?"

Това трябваше да бъде нощ на удовлетворение — доказваща, че сътрудничеството му с треньора Анди Лий е идеалната комбинация след два поредни ранни нокаута — се превърна в горчиво-сладък уикенд.

В ранните часове на неделя, след като се прибрал в дома си в Уенздбъри (Западен Мидландс), Уитакър открил, че къщата му е обрана. Това разкри самият той в социалните мрежи.

„Върхове и падения в спорта. Прибирам се след мача — къщата обрана. Но, Уенздбъри, имам голяма, голяма молба. Намерете тези хора. Взели са ми дори пояса на IBF International. Какво изобщо ще правят с него?“

Уитакър (10-0-1, 7 KO), който е №9 в ранглистата на WBC, се очаква да влезе в топ 5 на организацията след зрелищната победа над Гаваци.