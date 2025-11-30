Брутален нокаут за "новата абсолютна суперзвезда" на бокса

Бен Уитакър брутално нокаутира Бенджамин Гаваци още в първия рунд при дебюта си за Matchroom в Бирмингам.

BEN WITH THE KNOCKDOWN EARLY #WhittakerGavazi | Live NOW on DAZN ◾ pic.twitter.com/zaoutNpp5b — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 29, 2025

Гаваци от Германия, който вече е с рекорд 19-2 (13 нокаута), беше доведен с ясната цел да „направи Уитакър да блести“ в дългоочаквания му дебют под новия промоутър Matchroom Boxing – и точно това се случи. Уитакър буквално излезе към ринга облечен целият в „алуминиево фолио“. Обикновено известен със своите театрални изпълнения и демонстративен стил, този път 28-годишният британец беше спокоен, концентриран и когато дойде моментът за нокаута – беше безпощаден.

THE SURGEON GETS THE KO IN ROUND 1 😤⚔️🔥#WhittakerGavazi | Live NOW on DAZN ◾ pic.twitter.com/0YfmiPwJv3 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 29, 2025

Гонгът прозвуча и двамата се срещнаха в центъра на ринга, като Гаваци прободе Уитакър в тялото с дясно кроше. Уитакър се движеше плавно, наблюдаваше съперника като хищник, който изучава плячката си преди да нападне. Германецът набра увереност от малкото удари, които идваха към него и започна да напада безразсъдно. Уитакър се измъкна с финт, а когато Гаваци се хвърли отново напред, Уитакър заби ляв в тялото му, след което премина в атака към главата, сваляйки го на земята с тежко дясно кроше.

Раздразнен от себе си, 30-годишният Гаваци се изправи, но Уитакър моментално засили натиска. Започна да забива куки в главата и тялото, сгъвайки германеца от болка. В момента, в който Гаваци повдигна глава, Уитакър изпрати още две крошета, като последното се заби право в брадичката му. Гаваци беше в безсъзнание още преди да падне на пода, търкаляйки се назад, докато главата му се удари силно в ринга. Финалът беше брутален, жесток, почти зловещ – и дори след нокаута Уитакър не празнуваше типично шумно, защото опонентът му лежеше неподвижен.

„Горещо се нуждаем от суперзвезда – и това е Бен Уитакър“, каза промоутърът Еди Хърн. „Америка също има нужда от Бен Уитакър. Този човек има всичко. Той е бъдеща абсолютна суперзвезда.“

Уитакър може би е суперзвезда в зародиш, но по-трудни изпитания го очакват в предстоящите битки. Лека-тежка дивизия е една от най-свирепите в бокса, а рекордът му вече е 10-0-1 (7 KO), отбелязват от boxingscene.com.