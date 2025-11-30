Популярни
  Дончич за мачовете с Далас: Винаги ще бъдат специални!

Дончич за мачовете с Далас: Винаги ще бъдат специални!

  • 30 ное 2025 | 04:58
26-годишният словенски гард на ЛА Лейкърс Лука Дончич, говори за отношението си към мачовете с бившия си отбор Далас Маверикс. Двата тима се срещнаха във вчерашния 29-и ноември (събота) в мач от редовния сезона на НБА на САЩ и Канада, като Лейкърс стигнаха до победата със 129:119.

“Бих казал, че сега е малко по-лесно да се играе срещу Далас в сравнение с миналия сезон, но тези мачове винаги ще бъдат специални за мен. Все още имам много приятели там. Тези мачове винаги ще бъдат специални за мен”, каза Дончич.

Дончич участва в 14 мача през настоящия сезон на НБА. Той има баланс от средно 35,1 точки, 8,5 борби, 9,4 асистенции и 1,8 откраднати топки на мач.

