Остин Рийвс и Дончич се разправиха с Далас при завръщането на Антъни Дейвис

Лос Анджелис Лейкърс потвърди отличната си форма, като надвиха Далас Маверикс със 129:119 и завърши участието си в NBA Cup с перфектен баланс (4-0).

Най-добър за победителите беше Остин Рийвс, който направи впечатляващо представяне с 38 точки и 8 борби. От своя страна, Лука Дончич отново беше лидерът на "Езерняците", завършвайки мача с 35 точки, 11 асистенции и 5 борби срещу бившия си отбор.

Не е за подценяване и приносът на ЛеБрон Джеймс, който добави 13 точки, 7 асистенции и 5 борби, допринасяйки за успеха на домакините.

За Далас Пи Джей Уошингтън се отличи с 22 точки и 9 борби, но представянето му не беше достатъчно, за да спре устрема на Лейкърс, които продължават със силните изяви.

Антъни Дейвис пък се завърна в игра за Далас, след като пропусна поради травма 14 мача този сезон. Дейвис записа 12 точки, 5 борби, 5 асистенции и 3 чадъра за 28 минути игра.

Снимки: Gettyimages