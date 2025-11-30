Тръмп с трудно начало

Световният номер едно Джъд Тръмп победи трудно в първия кръг на UK Championship Стивън Магуайър с 6:4 гейма.

Тръмп, който спечели това събитие през 2011-а и 2024-а година, победи шотландеца с 6:4 в любоопитен сблъсък и се класира за осминафиналите, където ще играе срещу Съ Дзяхуей.

Китаецът не остави никакви шансове на Райън Дей и го надви с 6:0 фрейма.

Магуайър направи брейкове от 86, 111, 82 и 86 точки, но допусна и скъпоструващи грешки, като Тръмп открадна осмия фрейм с върнат черна топка на масата, след като изоставаше с 26:61.

Англичанинът не е печелил турнир от успеха си на същото място преди 12 месеца и това е последният му шанс през 2025-а година. Той няма да участва на Scottish Open в седмицата преди Коледа.