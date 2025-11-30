Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Тръмп с трудно начало

Тръмп с трудно начало

  • 30 ное 2025 | 04:50
  • 404
  • 0
Тръмп с трудно начало

Световният номер едно Джъд Тръмп победи трудно в първия кръг на UK Championship Стивън Магуайър с 6:4 гейма.

Тръмп, който спечели това събитие през 2011-а и 2024-а година, победи шотландеца с 6:4 в любоопитен сблъсък и се класира за осминафиналите, където ще играе срещу Съ Дзяхуей.

Китаецът не остави никакви шансове на Райън Дей и го надви с 6:0 фрейма.

Магуайър направи брейкове от 86, 111, 82 и 86 точки, но допусна и скъпоструващи грешки, като Тръмп открадна осмия фрейм с върнат черна топка на масата, след като изоставаше с 26:61.

Англичанинът не е печелил турнир от успеха си на същото място преди 12 месеца и това е последният му шанс през 2025-а година. Той няма да участва на Scottish Open в седмицата преди Коледа.

Следвай ни:

Още от Снукър

Време е за първия турнир от "Тройната корона"

Време е за първия турнир от "Тройната корона"

  • 29 ное 2025 | 10:34
  • 3764
  • 0
Спортните звезди все по-често избират Дубай

Спортните звезди все по-често избират Дубай

  • 28 ное 2025 | 15:53
  • 1590
  • 1
Световният шампион по снукър беше специален гост на Манчестър Сити - Леверкузен

Световният шампион по снукър беше специален гост на Манчестър Сити - Леверкузен

  • 26 ное 2025 | 16:22
  • 2450
  • 0
Рекорд по максимални брейкове за един снукър сезон

Рекорд по максимални брейкове за един снукър сезон

  • 26 ное 2025 | 12:10
  • 981
  • 0
Латвийски тийнейджър с най-голямата победа в кариерата си в Йорк

Латвийски тийнейджър с най-голямата победа в кариерата си в Йорк

  • 26 ное 2025 | 11:10
  • 532
  • 0
Рекорден 15-и максимален брейк през сезона

Рекорден 15-и максимален брейк през сезона

  • 24 ное 2025 | 13:12
  • 1333
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

  • 30 ное 2025 | 01:11
  • 9121
  • 14
ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 85131
  • 367
Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио

Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио

  • 29 ное 2025 | 23:51
  • 9377
  • 42
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 22783
  • 16
Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

  • 29 ное 2025 | 22:55
  • 5939
  • 3
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 28127
  • 472