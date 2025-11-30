Влади Гърков с 13 точки за Сен Назер срещу Тур

Националът Владимир Гърков и неговият Сен Назер записаха пета загуба във френската Marmara Spike Ligue. Воденият от Педро Уехара тим отстъпи като гост на шампиона и лидер в класирането Тур с 0:3 (23:25, 18:25, 21:25) в двубой от 8-ия кръг, игран тази вечер пред над 2300 зрители в зала "Робер Гренон".

По този начин Сен-Назер се смъкна на предпоследното 13-о място във временното класиране с 3 победи, 5 загуби и 7 точки. В междинния 9-и кръг Гърков и компания ще са домакини на Ница. Мачът е във вторник (2 декември) от 21,00 часа българско време.

Владимир Гърков изигра отличен мач за Сен-Назер и беше единственият с двуцифров актив - 13 точки (2 аса, 52% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане +4).

За домакините от Тур над всички бе словенският национал Ник Муянович със страхотните 20 точки (2 блока и 58% ефективност в атака - +11) за победата.