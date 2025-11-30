Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Влади Гърков с 13 точки за Сен Назер срещу Тур

Влади Гърков с 13 точки за Сен Назер срещу Тур

  • 30 ное 2025 | 00:32
  • 267
  • 0
Влади Гърков с 13 точки за Сен Назер срещу Тур

Националът Владимир Гърков и неговият Сен Назер записаха пета загуба във френската Marmara Spike Ligue. Воденият от Педро Уехара тим отстъпи като гост на шампиона и лидер в класирането Тур с 0:3 (23:25, 18:25, 21:25) в двубой от 8-ия кръг, игран тази вечер пред над 2300 зрители в зала "Робер Гренон".

По този начин Сен-Назер се смъкна на предпоследното 13-о място във временното класиране с 3 победи, 5 загуби и 7 точки. В междинния 9-и кръг Гърков и компания ще са домакини на Ница. Мачът е във вторник (2 декември) от 21,00 часа българско време.

Силен Владимир Гърков с 14 точки и MVP, Сен-Назер на 1/4-финал за Купата на Франция
Силен Владимир Гърков с 14 точки и MVP, Сен-Назер на 1/4-финал за Купата на Франция

Владимир Гърков изигра отличен мач за Сен-Назер и беше единственият с двуцифров актив - 13 точки (2 аса, 52% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане +4).

За домакините от Тур над всички бе словенският национал Ник Муянович със страхотните 20 точки (2 блока и 58% ефективност в атака - +11) за победата.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Ванеса Агбортаби: Изпитвам трудности с „р“-то на български

Ванеса Агбортаби: Изпитвам трудности с „р“-то на български

  • 29 ное 2025 | 19:36
  • 2531
  • 1
Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос с нова победа в Гърция

Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос с нова победа в Гърция

  • 29 ное 2025 | 19:31
  • 1132
  • 0
Левски София с бърза победа срещу Славия

Левски София с бърза победа срещу Славия

  • 29 ное 2025 | 18:21
  • 1820
  • 0
Казийски, Соколов и Халкбанк с 5-и успех в Турция

Казийски, Соколов и Халкбанк с 5-и успех в Турция

  • 29 ное 2025 | 18:18
  • 1525
  • 0
Миньор (Перник) с първа победа за сезона

Миньор (Перник) с първа победа за сезона

  • 29 ное 2025 | 17:50
  • 763
  • 2
ЦПВК с разгром срещу Драгоман

ЦПВК с разгром срещу Драгоман

  • 29 ное 2025 | 17:38
  • 503
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

  • 30 ное 2025 | 01:11
  • 5388
  • 12
ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 81315
  • 349
Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио

Милан изтръгна нова важна победа, късна намеса на ВАР вбеси Алегри и Лацио

  • 29 ное 2025 | 23:51
  • 6600
  • 37
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 20875
  • 16
Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

  • 29 ное 2025 | 22:55
  • 4298
  • 3
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 26411
  • 468