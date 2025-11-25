Популярни
Силен Владимир Гърков с 14 точки и MVP, Сен-Назер на 1/4-финал за Купата на Франция

  • 25 ное 2025 | 23:36
  • 324
  • 0

Националът Венислав Антов и неговият Сен-Назер се класираха за 1/4-финалите на турнира за Купата на Франция. Гърков и съотборниците му се наложиха като домакини на силния тим на Монпелие с 3:0 (25:21, 25:21, 32:30) в среща от 1/8-финалите на турнира, играна тази вечер пред над 1000 зрители в зала "Кубертен".

По този начин Сен-Назер продължава напред към 1/4-финалите за Купата на Франция.

Владимир Гърков изигра отличен мач за Сен-Назер и стана втори по резултатност с 14 точки (1 блок, 2 аса, 61% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +8) за победата. Въпреки това, Гърков беше обявен за Най-полезен играч (MVP) на мача.

Най-резултатен за домакините пък стана германският национал Филип Йон с 20 точки (69% ефективност в атака - +15) за успеха.

За гостите от Монпелие единственият, който се представи на добро ниво, бе Винсент Матиас, който завърши с 16 точки (1 ас и 47% ефективност в атака - +7).

