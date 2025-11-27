Мартин Атанасов и Mонца взеха само гейм на Перуджа

Отборът на Веро Волей (Монца), в който играят националът Мартин Атанасов и младежкият такъв Жасмин Величков, записаха 5-а поредна и общо 7-а загуба от началото на сезона в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим взе само гейм и отстъпи като гост на гранда Сър Суса Скай (Перуджа) с 1:3 (14:25, 27:25, 22:25, 20:25) в изтеглен мач от 12-ия кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Пала Бартон Енерджи".

Мартин Атанасов и Mонца с нова тежка загуба в Италия

Така Монца продължава да е на предпоследното 11-о място във временното класиране със само 1 победа, 7 загуби и 4 точки във временното класиране, но и среща по-малко. В редовния 7-и кръг Атанасов, Величков и съотборниците им ще са домакини на Пиаченца. Мачът е в събота (29 ноември) от 21,00 часа българско време.

Мартин Атанасов започна титуляр за Монца, но сменен още в първия гейм от Жасмин Величков. След това Атанасов се появи за кратко в третата част като завърши с едва 2 точки (1 блок, 17% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - -1). Величков пък приключи с 5 точки (24% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - -3).

Най-резултатен за гостите стана Ерик Рьорс с 16 точки (1 ас, 39% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане), докато резервата Лука Мартила и Томас Берета завършиха с 11 и 10 точки.

За тима на Перуджа Уасим Бен Тара заби страхотните 22 точки (3 блока и 58% ефективност в атака - +10), а Олег Плотнитский добави 16 точки (3 блока, 2 аса, 39% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +1) за победата.

СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) - ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) 3:0 (25:14, 25:27, 25:22, 25:20)

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели 6, Уасим Бен Тара 22, Олег Плотнитский 16, Камил Семенюк 7, Агустин Лосер 9, Себастиан Соле 11 - Марко Гаджини-либеро (Донован Джаворонок, Юки Ишикава, Федерико Крозато)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ

МОНЦА: Ян Цимерман 4, Кристиан Падар 3, МАРТИН АТАНАСОВ 2, Ерик Рьорс 16, Томас Берета 10, Леандро Моска 5 - Леонардо Сканферла-либеро (ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ 5, Диего Фрасчо 1, Лука Мартила 11, Якопо Ларица 5)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ.

