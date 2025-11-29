Популярни
Нико Уилямс се развихри за Атлетик Билбао срещу Леванте

  29 ное 2025
Нико Уилямс се развихри за Атлетик Билбао срещу Леванте

Изпитващият проблеми този сезон тим на Атлетик Билбао записа първа победа като гост от август насам, след като надигра Леванте с 2:0. Това беше мач от 14-тия кръг на Ла Лига, след който баските направиха голяма крачка към евентуално влизане в топ 6.

Националът Нико Уилямс защити името си с гол и активно участие в другото попадение. Първо - още в третата минута - той пусна пас на Беренгер, който поднесе топката на празна врата към Роберт Наваро, който беше точен за 1:0. Минута преди паузата пък Нико хладнокръвно удвои, прехвърляйки вратаря.

Уилямс можеше да запише още един гол и голово подаване, но веднъж футболист на голлинията спря удара му, а в 71-вата Горка Гурусета, след негово подаване, не успя да реализира на празна врата.

Преди това и домакините имаха 100-процентов шанс за попадение, пропилян от Иван Ромеро.

Това е едва втори успех за Атлетик в последните седем мача във всички турнири, като четири от тях бяха загубени. В следващия кръг, който е междинен, “лъвовете” ще приемат Реал Мадрид (сряда, 3 декември).

Леванте пък остава в зоната на изпадащите, като вече има четири последователни поражения в първенството.

