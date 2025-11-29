Нико Уилямс се развихри за Атлетик Билбао срещу Леванте

Изпитващият проблеми този сезон тим на Атлетик Билбао записа първа победа като гост от август насам, след като надигра Леванте с 2:0. Това беше мач от 14-тия кръг на Ла Лига, след който баските направиха голяма крачка към евентуално влизане в топ 6.

Националът Нико Уилямс защити името си с гол и активно участие в другото попадение. Първо - още в третата минута - той пусна пас на Беренгер, който поднесе топката на празна врата към Роберт Наваро, който беше точен за 1:0. Минута преди паузата пък Нико хладнокръвно удвои, прехвърляйки вратаря.

Уилямс можеше да запише още един гол и голово подаване, но веднъж футболист на голлинията спря удара му, а в 71-вата Горка Гурусета, след негово подаване, не успя да реализира на празна врата.

Преди това и домакините имаха 100-процентов шанс за попадение, пропилян от Иван Ромеро.

Това е едва втори успех за Атлетик в последните седем мача във всички турнири, като четири от тях бяха загубени. В следващия кръг, който е междинен, “лъвовете” ще приемат Реал Мадрид (сряда, 3 декември).

Леванте пък остава в зоната на изпадащите, като вече има четири последователни поражения в първенството.