Супер Радостина Маринова с 24 точки, Динамо (Букурещ) с драматична победа в Румъния

Националката Радостина Маринова и нейният Динамо (Букурещ) записаха 4-а поредна и общо 5-а победа от началото на сезона в румънската Дивизия А1. Маринова и съотборничките й се наложиха изключително драматично като гости на лидера Волунтари, с българската разпределителка Кристина Гунчева в състава, с 3:2 (25:20, 18:25, 26:24, 16:25, 18:16) в дербито на 6-ия кръг на шампионата, играно снощи.

Така Динамо е на 3-о място във временното класиране с 14 точки след 5 победи и 1 загуба, с колкото са и Гунчева и Волунтари, но на втора позиция с 15 точки. В следващия 7-и кръг Маринова и компания са домакини на КСМ (Лугож), а Волунтари гостува на Университатя (Клуж).

Радостина Маринова със 17 точки за 4-ата победа на Динамо (Букурещ)

Ради Маринова изигра пореден силен мач и стана най-полезна за Динамо с 24 точки (4 блока, 3 аса и 34% ефективност в атака - +12) за победата. Мирта Великоня Гърбач добави 14 точки за успеха.

От друга страна Кристина Гунчева се появи за кратко като резерва за домакините в първия и третия гейм. Над всички за Волунтари беше нидерландската националка Никол Ван де Вос със страхотните 29 точки (1 ас и 53% ефективност в атака - +23), но и нейните усилия не бяха достатъчни за победата.