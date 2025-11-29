Ванеса Агбортаби: Изпитвам трудности с „р“-то на български

Следващият гост в подкаста "First Tempo" е Ванеса Агбортаби от отбора на Марица Пловдив, която започна втория си сезон в отбора на българските шампионки. Тя беше изключително любезна да разкаже за:

- Началото на волейболната си кариера;

- Какво е общото между леката атлетика (бягане на 800 м) и волейбола?

Кой е нейният пример/идол в играта?

- Как реши да дойде в Пловдив и какви са впечатленията ѝ от града?

- Как се чувства като единствената чуждестранна състезателка в Марица, как е преминала интеграцията ѝ в отбора;

- Съблекалнята на Марица – справя ли се с българския език, най-забавната и най-тихата съотборничка;

- Национален отбор на Германия, VNL 2023, Универсиада 2023;

- Витал Хейнен - ​​старши треньор в германския национален тим;

- Препоръка за следващ гост.