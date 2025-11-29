Популярни
Националният отбор на България за девойки заема трето място след първия ден на СП в Самоков

  29 ное 2025 | 17:39
Националният отбор на България за девойки заема трето място след първия ден на Световното първенство по естетическа групова гимнастика, което се провежда в комплекс СамЕлион в Самоков.

Българките в състав Далия Иванова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Адриана Михайлова, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Сарафова и Никол Златкова изиграха отлично композицията си и получиха оценка от 27.500 точки.

Лидер до момента е Мадона Джуниър (неутрални) с 28.150 точки, следван от Минетит Джуниър (Финландия) с 27.800.

В надпреварата стартираха още три българки тима. Академик Джуниър също се представи много и е с пета по сила оценка от 26.800 точки. Етър Елит е на 23-а позиция с 22.450, а Афродита зае 36-о място с 18.750 точки.

Първите 12 отбора се класират за финалите, който са утре от 10:40 часа.

В състезанието при девойките стартираха 39 състава.

В момента е надпреварата от първия ден при жените, където участват 37 тима.

