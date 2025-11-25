Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. 3000 билета за феновете на ЦСКА на "Коритото"

3000 билета за феновете на ЦСКА на "Коритото"

  • 25 ное 2025 | 13:17
  • 434
  • 0
3000 билета за феновете на ЦСКА на "Коритото"
Слушай на живо
Слушай на живо: Спартак (Варна) - ЦСКА

Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Спартак (Варна) в мач от 17-ия кръг на efbet Лига вече са в продажба. Двубоят ще се играе на 29 ноември (събота) от 17:30 ч. на "Коритото" в морската столица.

Пропуски за гостуващия сектор могат да бъдат закупени онлайн, както и физически в деня на мача (след 16:00 ч.) от касата, разположена на входа пред "армейската" трибуна.

ЦСКА губи един от капитаните си за двубоя със Спартак (Варна)
ЦСКА губи един от капитаните си за двубоя със Спартак (Варна)

Цената на билета за двубоя е 15 лв., а домакините от Спартак са осигурили 3000 места за феновете на ЦСКА.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Валери Божинов към Боби Михайлов: Знам, че отново ще се изправиш, както винаги си го правил

Валери Божинов към Боби Михайлов: Знам, че отново ще се изправиш, както винаги си го правил

  • 24 ное 2025 | 23:34
  • 8762
  • 9
Тодор Симов: Отборът, който доминира днес, беше Ботев

Тодор Симов: Отборът, който доминира днес, беше Ботев

  • 24 ное 2025 | 19:54
  • 1936
  • 1
Радо Станев: С всеки мач играем по-добре

Радо Станев: С всеки мач играем по-добре

  • 24 ное 2025 | 19:42
  • 2109
  • 0
Исак Соле: Станимир Стоилов ми беше като втори баща

Исак Соле: Станимир Стоилов ми беше като втори баща

  • 24 ное 2025 | 19:37
  • 2934
  • 0
Стилиян Петров подкрепи Борислав Михайлов

Стилиян Петров подкрепи Борислав Михайлов

  • 24 ное 2025 | 19:09
  • 15380
  • 28
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 25164
  • 35
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 12596
  • 7
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 543902
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 7266
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 6536
  • 11
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 2477
  • 1
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 6683
  • 2