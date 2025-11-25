3000 билета за феновете на ЦСКА на "Коритото"

Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Спартак (Варна) в мач от 17-ия кръг на efbet Лига вече са в продажба. Двубоят ще се играе на 29 ноември (събота) от 17:30 ч. на "Коритото" в морската столица.

Пропуски за гостуващия сектор могат да бъдат закупени онлайн, както и физически в деня на мача (след 16:00 ч.) от касата, разположена на входа пред "армейската" трибуна.

Цената на билета за двубоя е 15 лв., а домакините от Спартак са осигурили 3000 места за феновете на ЦСКА.