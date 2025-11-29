Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

  29 ное 2025
Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3
Днес от 17:30 часа ЦСКА гостува на Спартак (Варна) в мач от 17-ия кргъг на efbet Лига.

“Червените” с в сериозен подем под ръководството на Христо Янев, постигайки пет поредни победи в първенството и доближавайки се на пет точки от второто място - нещо, което малко хора вярваха, че ще се случи само до преди месец.

Гостите нямат проблеми с контузени състезатели, а единственият отсъстващ ще е Адриан Лапеня. Централният защитник е наказан за този двубой и очакванията са, че той ще бъде заменен от Теодор Иванов. Не е изключено българският бранител да получи и капитанската лента.

Въпреки видимия възход, най-вече като резултати, за ЦСКА едва ли ще е толкова лесно да преодолее Спартак, макар че “соколите” не са никак убедителни в последните си срещи.

Те допуснаха две поражения от опашкарите Добруджа и Септември, а в последния кръг завъртяха 0:0 като гост на намиращия се в най-слаба форма от всички елитни тимове състав на Берое.

Не е за подценяване и зародилата се между ЦСКА и Спартак вражда, която датира от преди година. Тогава “червените” отмъкнаха треньора на варненци Александър Томаш, което предизвика сериозно напрежение между клубовете.

Очакванията са, че сега обстановката ще е по-спокойна, за което говори и жестът на домакините да отпуснат цели 3000 билета за запалянковци на гостите. Това е почти половината от капацитета на “Коритото”.

