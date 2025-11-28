"Армейците" раздадоха автографи на летище "Варна"

Самолетът, с който пътуваше отборът на ЦСКА, кацна на летище "Варна" около 16:15 часа. В момента на приземяването над града се изля силен дъжд, което мнозина приеха като добра поличба за предстоящ успех.

Футболистите преминаха в добро настроение през зоната на терминала, а запалени привърженици на "армейците" използваха момента да се снимат с тях и да вземат автографи от Годой, Питас, Ето'о, Скаршем, Илиан Илиев и останалите. Някои от феновете получиха автограф от Христо Янев върху книгата-алманах "70 години слава ЦСКА". Утре от 17:30 часа ЦСКА се изправя срещу Спартак (Варна) в мач от Efbet Лига на клубния стадион на "соколите".



Пламен Трендафилов