  1. Sportal.bg
  2. Севлиево
  Бивш треньор на ЦСКА 1948 пое Севлиево

Бивш треньор на ЦСКА 1948 пое Севлиево

  • 24 ное 2025 | 17:13
  • 701
  • 1
Бивш треньор на ЦСКА 1948 пое Севлиево

Николай Панайотов е новият старши треньор на Севлиево. 31-годишният наставник пристига край река Росица в повече от тежък момент - "сините" са в серия от 6 поредни шампионатни загуби и заемат последната 17-а позиция след 17-ия кръг във Втора лига.

Панайотов ще бъде третият треньор за севлиевци през сезона след Сашо Ангелов и Тодор Колев, който работи в тандем с Димитър Пантев.

Николай Панайотов е роден на 22 април 1994 г. в Бургас. Треньорската му кариера започва от академията на ДИТ София преди повече от десетилетие и от 2021-а насам минава през ЦСКА 1948 и Локомотив (ГО). Начело на U17 на "червените" печели Купата на България 2023 и от август същата година поема първия отбор на ЦСКА 1948, ставайки най-младия треньор в историята на елита - едва 29-годишен.

През октомври 2024 г. поема Локомотив (Горна Оряховица) и от дъното на таблицата го извежда до десетото място в края на сезона. Раздели се по взаимно съгласие с "железничарите" през септември тази година.

"Ръководството на ФК Севлиево пожелава успех на Николай Панайотов в мисията да запази професионалния статут на тима!", написаха от клуба.

