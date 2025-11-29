Алекс Николов: Лубе може да даде много повече, ние сме страхотен отбор!

Решителността на Александър Николов ще запали искрата към успеха на Кучине Лубе (Чивитанова) срещу Аква С. Бернардо (Кунео) в домакинския мач в неделя, 30 ноември 2025 година от 18:00 часа.

Точно утре Алекс Николов ще навърши 22 години.

Роденият във френския Тур български национал говори в предаването “7 х 4” пред Радио “Аранция”, като се фокусира върху настоящата форма на отбора и необходимостта да се възползва от домакинския мач срещу отбора на Пиемонтезе, в който участват бившите играчи на Лубе Микеле Баранович и Иван Зайцев.

Дискусията му беше допълнително разработена благодарение на въпроси от Алесандро Раниери, водещ на „7x4“.

„Не беше лесна седмица след неуспехите като гост. Говорихме си и направихме равносметка, за да променим тенденцията. Много сме уверени, защото след общия разговор тренирахме наистина добре. Всички ще забележат промяна в отношението и фокуса. Искаме и знаем, че можем да предложим повече от това, което сме виждали досега. Отборът е много мотивиран. Лично аз дори мога да бъда доволен от началото на сезона, но това няма значение, защото сме отбор и ме интересува Лубе да играе като Лубе и да печели! Жаден съм за успех, както и всички мои съотборници! Физически мисля, че съм в добра форма и се чувствам като у дома си в Чивитанова. Ще дадем всичко от себе си, за да ви помогнем да оцените Лубе, който познавате. Започвайки с мача в неделя срещу Кунео. Как ще преодолеем напрежението? Съотборници сме, но преди всичко приятели. Ще прекарваме време заедно, може би ще се предизвикваме в мачове. Играя в страхотен отбор, който обича да прекарва време заедно дори извън терена. Това е важен фактор за все по-солиден Лубе”, заяви Алекс Николов.