Невероятен Алекс Николов с 30 точки, Лубе изпусна победата срещу Падуа след драма

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) изпуснаха страхотна възможност да запишат 5-а победа за сезона в италианската Суперлига и допуснаха 3-а загуба. Играчите на Джампаоло Медей отстъпиха изключително драматично като като гости на Сонепар (Падуа), с националът Борис Начев в състава, с 2:3 (22:25, 25:20, 25:23, 23:25, 17:19) в мач от 7-ия кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Киоене Арена".

По този начин Лубе e на 4-о място във временното класиране с 4 победи, 3 загуби и 14 точки. Тимът на Борис Начев пък е 9-и с 3 победи, 4 загуби и 7 точки в актива си.

В следващия 8-и кръг Алекс Николов и компания ще са домакини на Кунео, докато Падуа ще приеме силния тим на Верона. И двете срещи са в неделя (30 ноември) от 18,00 часа българско време.

Двубоят беше изключително оспорван, като след успешния първи гейм за домакините от Падуа, Николов и съотборниците му обърнаха до 2:1 в своя полза. В четвъртия гейм Лубе изоставаха със 17:24 преди да направят серия от 6 безответни точки при сервис на Алекс Николов и да намалят до 23:24, но Падуа го спечелиха с 25:23 и срещата влезе в тайбрек. В него равностойната игра продължи, като Лубе поведе с 13:11 и впоследствие със 17:16, но домакините от Падуа взеха следващите три точки и ликуваха след 19:17 и 3:2.

Алекс Николов изигра нов невероятен мач за Лубе и бе над всички с 30 точки (1 блок, 4 аса, 56% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +14), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.

Матиа Ботоло (1 блок, 1 ас, 50% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +5) и Ерик Льопки (2 блока, 1 ас, 43% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - -2) приключиха с по 12 точки.

От друга страна Борис Начев отново остана резерва за своя тим и така не се появи в игра.

Най-полезни за Падуа пък станаха Матиа Ориоли (5 блока!, 1 ас, 55% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +13) и Велико Машулович (3 блока, 1 ас и 45% ефективност в атака - +4) с 22 и 21 точки за победата.

СОНЕПАР (ПАДУА) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 3:2 (25:22, 20:25, 23:25, 25:23, 19:17)

ПАДУА: Вук Тодорович, Велико Машулович 21, Матиа Ориоли 22, Давиде Гардини 11, Алберто Поло 11, Андреа Труокио 8 - Бенжамен Диез-либеро (Франческо Дзопелари, Томазо Стефани 1, Франческо Бергамасо, Тим Хелд, Алесандро Тоскани-либеро)

Старши треньор: ДЖАКОПО КУТИРИ

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 5, Ерик Льопки 12, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 30, Матиа Ботоло 12, Джовани Гарджуло 11, Дави Тенорио 8 - Фабио Балазо-либеро (Пория Хосейн 5, Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев 2)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ.

Снимки: legavolley.it