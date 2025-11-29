Популярни
Кристиян Минковски пред Sportal.bg: Голям оптимист съм за представянето на Европейското

  • 29 ное 2025 | 13:40
  • 295
  • 0

От 2 до 7 декември ще се проведе европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин (Полша).

На надпреварата в полския град Люблин ще участват и най-добрите български състезатели. Този път амбициите са не само за подобряване на личните постижения, а за класиране на поне няколко финала и за спечелване на медал.  Най-големи надежди се възлагат на европейския шампион за мъже Любомир Епитропов, на европейския шампион за юноши Петър Мицин, на опитната Диана Петкова, както и на останалите в отбора – Габриела Георгиева, Калоян Левтеров, Тея Николова и дебютанта Дарен Кирилов.

България със седем плувци на Европейското в 25-метров басейн
България със седем плувци на Европейското в 25-метров басейн

„Голям оптимист съм за представянето на Европейското. Разбира се, че ще гоним отличия. Ние всеки път гоним отличия. Най-големи надежди – Петър Мицин – 400 кроул и Диана Петкова – 100 м съчетано. Очакваме достойно представяне, надявам се да бъде и запомнящо се“, коментира пред Sportal.bg Кристиян Минковски, главен мениджър на националния отбор по плуване.

На последното европейско първенство в малък басейн в Отопени преди две години България постигна четири финала и още няколко полуфинала. Гледайте европейското първенство в малък басейн от 2 до 7 декември от Люблин Полша. Сутрешните сесии са от 11 часа, а вечерните от 20 часа в ефира на БНТ 3.

