Време е за първия турнир от "Тройната корона"

Шампионатът на Обединеното кралство за 2025 г. започва в днес в Barbican Centre в Йорк, като отбелязва първия турнир от "Тройната корона" за сезон 2025/26. От 15 часа наше време е двубоят на Джъд Тръмп със Стивън Магуайър.

През седмицата предварителната фаза в Уигън излъчи 16-има квалификанти, които се присъединиха към 16-имата поставени в първия кръг. Бившият шампион Стивън Магуайър и актуалният носител на титлата от Шотландия Лей Пейфан са сред играчите, достигнали до фазата в основната зала.

Участието си в първия турнир от "Тройната корона" за сезона вече бяха гарантирали действащият шампион Джъд Тръмп, световният шампион Джао Синтонг и рекордният осемкратен победител Рони О’Съливан.

Чекът за шампиона от 250 000 паунда прави първата награда една от най-престижните и доходни в снукъра, а UK Championship продължава да бъде един от най-уважаваните турнири в календара.

Ето и преглед на двойките от първия кръг.

Джъд Тръмп vs Стивън Магуайър

Изумително е, че Джъд Тръмп не е спечелил нито един трофей, откакто вдигна купата на UK Championship преди година. А в лицето на Стивън Магуайър световният №1 получава вероятно най-трудния съперник, който можеше да му се падне в първия кръг. Най-големият успех в кариерата на Магуайър дойде именно тук преди 21 години, а шотландецът традиционно играе добре срещу Тръмп.

Съ Дзяхуей vs Райън Дей

Райън Дей е в лоша форма напоследък, но успя да мине квалификациите след победи над Лиъм Греъм и Хюсеин Вафаей. Уелсецът, полуфиналист в UK Championship през 2017 г., среща Съ, който до момента има тих сезон. Китаецът води с 3-1 в директните мачове, но в по-дългите формати имат по една победа.

Динг Дзюнхуей vs Сю Съ

Ако има място, което Динг обича, то е Barbican Centre. Той е редовен участник във финалните фази на този турнир. Китаецът няма големи успехи този сезон, но традиционно влиза в силна форма по това време – три финала в последните шест издания. Сю Съ е труден опонент – победи Динг по-рано тази година на Световната Гран при.

Марк Алън vs Скот Доналдсън

Емоционално интервю след мача за Доналдсън в "Деня на Страшния съд", след като направи невероятен обрат от 0-5 срещу Стюърт Бингам. Срещу Марк Алън обаче той е голям аутсайдер – победител от 2022 г. и с отлична история в турнира. Пистолета води с 9–1 в преките двубои.

Марк Уилямс vs Дейвид Гилбърт

Марк Уилямс стана първият 50-годишен от над 40 години насам, спечелил ранкинг титла – в Гран при на Сиан. Но формата му спадна в последните седмици, а UK Championship не му носи големи успехи от 2002 г. Гилбърт ще се опита да го елиминира за трети път в първи кръг в последните четири издания.

Сяо Гуодонг vs Панг Дзюнсю

Това е един от трите изцяло китайски мача в 1/16-финалите (общо 12 китайци в схемата). Сяо доказа, че титлата му от Ухан не е била случайност, като я спечели отново това лято. На 36 той е стабилен играч от топ 16 и иска пробив в големите турнири.

У Изъ vs Майкъл Холт

Майкъл Холт и UK Championship – особена комбинация. Миналата година стигна до четвъртфиналите от квалификациите, а тази година повтори класирането си през пресявките. След победи над Риан Еванс, Джаксън Пейдж и Юан Сидзюн той отново е в основната схема, където среща У Изъ. У направи голям пробив този месец, като спечели Международния шампионат.

Нийл Робъртсън vs Жулиен Льоклер

Трикратен шампион на UK Championship, Нийл Робъртсън винаги е сред фаворитите. Той среща най-ниско ранкирания квалификант – №81 Льоклер.

Французинът спечели три мача в квалификациите, но тук ще му трябва почти перфектна игра.

Кайрън Уилсън vs Елиът Слесор

Кайрън започна сезона отлично, печелейки Шанхай Мастърс, но оттогава няма особени успехи - само два четвъртфинала в ранкинг турнири до момента. Слесор е труден съперник – последния път го победи.

Бари Хоукинс vs Дейвид Лили

Хоукинс беше на косъм от трофея миналата година, губейки 8:10 от Тръмп.

Така той се превърна в единствения играч в историята, губил финали и на трите турнира от "Тройната корона", без да е спечелил нито един. Той е фаворит срещу Лили, който мина през Сю Ичън, Рики Уолдън и Артемийс Зизинс.

Марк Селби vs Лей Пейфан

Лей Пейфан е един от шестимата шампиони от ранкинг турнирите, които минаха квалификациите. Актуалният шампион на Шотландия среща Марк Селби, който е във форма — спечели Шампион на шампионите през ноември. Двамата са играли веднъж: Селби спечели лесно с 4-0.

Рони О’Съливан vs Джоу Юлонг

Рони е осемкратен шампион, но напоследък е трудно да се предвиди формата му.

Резултатите след загубата на финала на Мастърса в Саудитска Арабия не са впечатляващи. Юлонг е един от най-опасните квалификанти, но Рони има 7 победи от 7 мача срещу него.

Джон Хигинс vs Бен Ууластън

Хигинс има девет титли от "Тройната корона", но последната е от 2011 г. Все още е конкурентоспособен – финал на International Championship. Ууластън стигна до тук след победи над Лю Хунгю и Джо О’Конър.

Шон Мърфи vs Лю Хаотян

Шон Мърфи е сред играчите във форма, след като спечели Откритото първенство на Великобритания и не може да бъде отписван като претендент. Последната им среща – 10-5 за Мърфи на Световното през 2024 г.

Гари Уилсън vs Джанг Анда

След като загуби точките от Международния шампионат 2023, Джанг изпадна от топ 16. Но показа силен характер в Уигън — победи Алън Тейлър и Тепчая Ун-Ну. Въпреки това има 3 загуби от 3 мача срещу Уилсън.

Джао Синтонг vs Лонг Джехуан

Победата на Джао в Шампионата на Рияд го направи фаворит за титлата в Йорк според букмейкърите. Той има отлични спомени от залата, където направи пробива си през 2021 г. Първият му съперник тази седмица е Лонг Джехуан, който впечатли в квалификациите с победи над Лю Уънвей, Арън Хил и Луис Хийткот.