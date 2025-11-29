Барселона ще продължи да притиска Реал

Барселона ще посрещне Алавес в мач от испанската Ла Лига на 29 ноември 2025 г. Двубоят ще започне в 17:15 часа на стадион "Спотифай Камп Ноу". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Мигел Ортис. Това е важен мач за каталунците, които се борят за челните позиции в първенството.

Барселона заема второто място в класирането с 31 точки от 13 изиграни мача, като е отбелязала впечатляващите 36 гола и е допуснала 15. Каталунците са в отлична позиция да атакуват върха, демонстрирайки силна офанзивна игра през сезона. От своя страна, Алавес се намира на 14-та позиция с 15 точки от същия брой срещи, като е вкарал едва 11 гола и е допуснал 12. Баските се намират в средата на таблицата, но все още трябва да се борят, за да се отдалечат от зоната на изпадащите. Победа в този мач би била изключително ценна за гостите, докато домакините се нуждаят от трите точки, за да поддържат темпото в борбата за титлата.

Барселона показва добра форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. Каталунците претърпяха поражение в последния си мач от Шампионската лига срещу Челси (0:3) на 25.11.2025 г. Преди това обаче, те разгромиха Атлетик Билбао с 4:0 на 22.11.2025 г. в Ла Лига. Барса постигна и впечатляваща победа като гост срещу Селта с 4:2 на 09.11.2025 г., а преди това завърши наравно 3:3 с Брюж в Шампионската лига на 05.11.2025 г. Отборът на Ханс-Дитер Флик също победи Елче с 3:1 на 02.11.2025 г. Алавес, от друга страна, има две победи и три загуби в последните си пет мача. Те загубиха последния си мач в Ла Лига срещу Селта с 0:1 на 22.11.2025 г., както и срещу Жирона с 0:1 на 08.11.2025 г. Баските победиха Еспаньол с 2:1 на 02.11.2025 г. и постигнаха впечатляваща победа с 7:0 срещу Гечо в Купата на краля на 30.10.2025 г. Преди това обаче, те загубиха от Райо Валекано с 0:1 на 26.10.2025 г.

В последните пет срещи между двата отбора, Барселона има пълно превъзходство с пет победи. Последният им двубой се състоя на 2 февруари 2025 г., когато каталунците победиха с 1:0 на "Камп Ноу". Преди това, на 6 октомври 2024 г., Барселона спечели като гост с 3:0. На 3 февруари 2024 г. каталунците отново триумфираха като гости с 3:1, а на 12 ноември 2023 г. победиха с 2:1 на своя стадион. Най-старата от последните пет срещи е от 23 януари 2022 г., когато Барса спечели с 1:0 като гост. Статистиката показва ясно доминация на каталунския гранд в директните сблъсъци, като Алавес не е успял да спечели нито една точка в последните им пет срещи.

Ламин Ямал се очертава като звездата на Барселона в този сезон. Младият талант, роден през 2007 г., продължава да впечатлява с изявите си на дясното крило. Неговата скорост, техника и визия за играта го правят изключително опасен за всяка защита в Ла Лига. Ямал е ключов елемент в офанзивната схема на Ханс-Дитер Флик, създавайки множество голови положения и асистенции за съотборниците си. От страна на Алавес, Антонио Мартинес се очертава като най-важният играч. Нападателят, роден през 1997 г., носи основната голова заплаха за противниковите вратари. Неговата способност да се освобождава от защитниците и да завършва атаките прави Мартинес най-опасното оръжие на баските. Двубоят между тези двама играчи ще бъде особено интересен, тъй като Ямал ще се опита да създава опасности, докато Мартинес ще търси възможности за изненадващи контраатаки.