Щефан Бренщайнер с първа победа на Световната купа

Щефан Бренщайнер постигна първата си победа в 81-вия си старт за Световната купа по ски алпийски дисциплини.

Австриецът спечели гигантския слалом в Копър Маунтин, САЩ, като го направи по много убедителен начин. Той спечели първия манш и завърши с общо време от 2:30.98 минути.

Втори на 0.95 секунди се нареди норвежецът Хенрик Кристоферсен, а трети на точно секунда остана хърватинът Филип Зубчич. Австриецът Марко Шварц, италианецът Алекс Винатцер и словенецът Жан Кранец допълниха местата в първата шестица.

STEFAN BRENNSTEINER!!!! 🇦🇹🔥

What a day for the Austrian claiming his first ever World Cup victory in Copper Mountain! ❄️💥



🥈 Henrik Kristoffersen 🇳🇴 (+0.95)

🥉 Filip Zubčić 🇭🇷 (+1.00)#FISAlpine #WorldCupCopperMountain pic.twitter.com/yJhysFUYkJ — FIS Alpine (@fisalpine) November 28, 2025

Много силно каране във втория манш направи Винатцер, който навакса 15 позиции, след като бе с най-добрия резултат във втория манш от 1:16.96 минути.

С победата си в днешния ден Бренщайнер излезе начело в класирането в дисциплината гигантски слалом. След две проведени състезания той има 150 точки. Втори със 130 точки е сънародникът му Марко Шварц, а трети със 116 точки е Хенрик Кристоферсен.

В генералното класиране за Световната купа швейцарецът Марко Одермат запазва първата си позиция с 200 точки. Втори със 166 е Шварц, пред Кристоферсен със 158. Победителят в днешния ден Бренщайнер е пети със 150 точки.