Хетафе излъга Елче и се върна към победите

Отборът на Хетафе откри 14-ия кръг в испанската Ла Лига с минимална победа у дома с 1:0 срещу тима на Елче. Така победителите се доближиха само на точка от шестия Еспаньол и петия Бетис, които тепърва трябва да изиграят мачовете си. Елче пък не успя да победи в четвърти пореден мач и остана да гравитира в средата на таблицата.

Единственият гол падна в началото на второто полувреме, когато в 56-ата минута се разписа Мауро Арамбари.

В самия край на добавеното време пък Давид Афенгрубер от гостите пропусна възможността да спаси точката за своите.

През идната седмица и двата тима имат ангажименти в турнира за Купата на Краля, където предстои да се срещнат с нискодивизионни отбори като гости. Хетафе гостува на Навалкарнеро (2.12), докато Елче има визита на Кинтанар (3.12).