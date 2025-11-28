Популярни
Халкбанк се подсили с капитана на Полша

  • 28 ное 2025 | 19:34
  • 246
  • 0
Халкбанк се подсили с капитана на Полша

Турският гранд Халкбанк (Анкара), който е воден от българския треньор Радостин Стойчев и, в който играят Матей Казийски и Цветан Соколов, се подсили с капитанът на националния отбор на Полша Александър Сливка, обявиха официално от клуба.

Все още не е известно кога ще видим 30-годишният играч на полето. Сливка все още се бори със сериозна контузия, която на практика го извади от националния отбор през този сезон. Посрещачът получи контузия на стъпалото преди турнира от Волейболната Лига на нациите в Гданск в средата на юли. Сливка се контузи по време на тренировка.

Силен Бърданов с 15 точки, ИББ спечели сблъсъка с Халкбанк въпреки 31 точки на Казийски и Соколов
Силен Бърданов с 15 точки, ИББ спечели сблъсъка с Халкбанк въпреки 31 точки на Казийски и Соколов

Сезонът в турската Ефелер Лига вече е в разгара, като Халкбанк е на 4-о място във временното класиране с 4 победи, 2 загуби и 11 точки в актива си.

