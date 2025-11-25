Популярни
Силен Бърданов с 15 точки, ИББ спечели сблъсъка с Халкбанк въпреки 31 точки на Казийски и Соколов

  • 25 ное 2025 | 18:36
Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшекир Беледийеспор записаха трета победа в турската Ефелер Лига. ИББ успя да се наложи у дома над водения от Радостин Стойчев тим на Халкбанк (Анкара), с Матей Казийски и Цветан Соколов в състава, с 3:1 (25:22, 25:21, 20:25, 25:22) в мач от междинния 6-и кръг, игран този следобед.

По този начин Бърдаров и съотборниците му са на 8-о място във временното класиране с 3 победи, 3 загуби и 10 точки. Халкбанк пък е на 4-а позиция с 4 победи, 2 загуби и 11 точки.

В следващия 7-и кръг ИББ ще гостува на Газиантеп Генчлик, докато тимът на Радостин Стойчев е домакин Кушгьоз Винч Аккуш Беледийеспор (Измир). И двете срещи са в събота (29 ноември) от 13,00 и 15,00 часа българско време.

Денислав Бърдаров изигра нов силен за ИББ и реализира 15 точки (1 блок, 1 ас, 42% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +7) за успеха.

Али Фазлъ (1 блок, 2 аса и 76% ефективност в атака - +12) и Халил Ибрахим Юджел (1 блок, 2 аса, 50% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане - +12) добавиха още 19 и 18 точки за победата.

От друга страна Цветан Соколов (1 блок, 1 ас и 48% ефективност в атакаа - +8) и Матей Казийски (1 ас, 45% ефективност в атака, 53% позитивно посрещане - +6) реализираха 16 и 15 точки за Халкбанк.

Йоанди Леал заби още 19 точки (1 ас, 60% ефективност в атака и 28% позитивно посрещане - +12) за гостите, но и това не помогна за победа.

ИСТАНБУЛ БЮЮКШЕХИР БЕЛЕДИЙЕСПОР - ХАЛКБАНК (АНКАРА) 3:1 (25:22, 25:21, 20:25, 25:22)
ИББ: Йозгур Бензер 2, Али Фазлъ 19, ДЕНИСЛАВ БЪРДАРОВ 15, Халил Ибрахим Юджел 18, Селим Йълдъз 5, Джемал Йозгур 7 - Фатих Йорумез-либеро (Брадли Гънтър, Еюп Демирбилер, Леонардо До Нашименто)
Старши треньор: ХАКАН ЙОЗКАН
ХАЛКБАНК: Арда Бостан, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 16, МАТЕЙ КАЗИЙСКИ 15, Йоанди Леал 19, Ертюгрюл Гази Метин 6, Ахмет Самет Балтаджъ 6 - Волкан Дьоне-либеро (Улас Къяк 1, Броуди Хофър, Берк Дилменлер, Марек Шотола, Умут Йоздемир-либеро)
Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ.

