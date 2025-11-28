Младежки национал подписа нов договор със Спартак (Варна)

Спартак (Варна) обяви, че един от основните футболисти на клуба Цветослав Маринов е подписал нов договор. Младежкият национал ще остане на “Коритото” до 2028 година.
Временни ограничения на движението ще има утре във Варна заради мача между Спартак и ЦСКА
Ето какво пишат от Спартак:
В навечерието на мача с ЦСКА София имаме чудесни новини.
Спартак Варна и младежкия национал Цветослав Маринов подписаха нов договор, който ще задържи футболиста в клуба до края на сезон 2027/2028.
Продължаваме съвместния си път с обща цел – устойчиво надграждане и нови спортни успехи в синьо-бяло.
Успех, Цветослав! Само Спартак!