Младежки национал подписа нов договор със Спартак (Варна)

Спартак (Варна) обяви, че един от основните футболисти на клуба Цветослав Маринов е подписал нов договор. Младежкият национал ще остане на “Коритото” до 2028 година.

Ето какво пишат от Спартак:

В навечерието на мача с ЦСКА София имаме чудесни новини.

Спартак Варна и младежкия национал Цветослав Маринов подписаха нов договор, който ще задържи футболиста в клуба до края на сезон 2027/2028.

Продължаваме съвместния си път с обща цел – устойчиво надграждане и нови спортни успехи в синьо-бяло.

Успех, Цветослав! Само Спартак!