Коуто за мача с ЦСКА: Ще опитаме да вземем трите точки

Звездата на Спартак Варна - Бернардо Коуто, говори специално за „Дарик радио“ преди мача с ЦСКА, който е в събота, 29-и ноември, от 17:30 часа. Той говори за доброто си представяне от началото на сезона и сподели, че очаква труден мач срещу отбора, воден от Христо Янев.

Имаш шест гола дотук в първенството. Това ли е най-резултатният сезон за теб?

Да, най-вероятно да. До момента е най-добрият сезон, който съм имал. Чувствам се много добре както физически, така и психически. Отборът помага много, силна група сме и когато е така и индивидът е на ниво.

Много комбинирате с Шанде. Двамата сте най-опасните играчи в Спартак Варна. Смяташ ли, че другите отбори вече Ви разкриват?

Мисля, че другите отбори започват да следят комбинациите ни. Започват да ни изучават и ще ни маркират повече. Имаме добра комуникация помежду си, говорим един език и е лесно да комуникираме. Обичам да играя с него.

Виждам, че двамата извън мачовете сте големи приятели, заедно се прибирате.

Да, много добри приятели сме. Говорим един език и това е предимство. Имаме добра връзка.

Знаеш ли, че си най-резултатният чужденец в Спартак? Говорят ли феновете с теб за това и ако този сезон вкараш още два гола, ще станеш в един сезон най-резултатният като изпревариш Дани Моралес.

Видял съм го. Ще бъда много щастлив, ако постигна това. Ще бъде добро постижение да бъда най-резултатният чужденец за отбор с историята на Спартак.

Идва мач с ЦСКА. Какво ще ги правите?

Ще бъде много труден мач. С голямо самочувствие са, имат пет поредни победи. Те са добър отбор, голям клуб в България, но знаем качеството си. Изиграхме добър двубой с Берое и ще опитаме да изиграем възможно най-добър мач, за да победим ЦСКА и да вземем трите точки.

Имате ли скрита комбинация с Шанде, която ще покажете срещу ЦСКА?

Надявам се, че ще покажем, но най-важното е да играем като колектив. Да бъдем силни всички, заедно, и най-важното е да победим.