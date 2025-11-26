Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Коуто за мача с ЦСКА: Ще опитаме да вземем трите точки

Коуто за мача с ЦСКА: Ще опитаме да вземем трите точки

  • 26 ное 2025 | 14:16
  • 348
  • 0
Коуто за мача с ЦСКА: Ще опитаме да вземем трите точки

Звездата на Спартак Варна - Бернардо Коуто, говори специално за „Дарик радио“ преди мача с ЦСКА, който е в събота, 29-и ноември, от 17:30 часа. Той говори за доброто си представяне от началото на сезона и сподели, че очаква труден мач срещу отбора, воден от Христо Янев.

Имаш шест гола дотук в първенството. Това ли е най-резултатният сезон за теб?

Да, най-вероятно да. До момента е най-добрият сезон, който съм имал. Чувствам се много добре както физически, така и психически. Отборът помага много, силна група сме и когато е така и индивидът е на ниво.

Много комбинирате с Шанде. Двамата сте най-опасните играчи в Спартак Варна. Смяташ ли, че другите отбори вече Ви разкриват?

Мисля, че другите отбори започват да следят комбинациите ни. Започват да ни изучават и ще ни маркират повече. Имаме добра комуникация помежду си, говорим един език и е лесно да комуникираме. Обичам да играя с него.

Виждам, че двамата извън мачовете сте големи приятели, заедно се прибирате.

Да, много добри приятели сме. Говорим един език и това е предимство. Имаме добра връзка.

Знаеш ли, че си най-резултатният чужденец в Спартак? Говорят ли феновете с теб за това и ако този сезон вкараш още два гола, ще станеш в един сезон най-резултатният като изпревариш Дани Моралес.

Видял съм го. Ще бъда много щастлив, ако постигна това. Ще бъде добро постижение да бъда най-резултатният чужденец за отбор с историята на Спартак.

Идва мач с ЦСКА. Какво ще ги правите?

Ще бъде много труден мач. С голямо самочувствие са, имат пет поредни победи. Те са добър отбор, голям клуб в България, но знаем качеството си. Изиграхме добър двубой с Берое и ще опитаме да изиграем възможно най-добър мач, за да победим ЦСКА и да вземем трите точки.

Имате ли скрита комбинация с Шанде, която ще покажете срещу ЦСКА?

Надявам се, че ще покажем, но най-важното е да играем като колектив. Да бъдем силни всички, заедно, и най-важното е да победим.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дани Абало се развълнува пред “Марка” заради Лудогорец - Селта

Дани Абало се развълнува пред “Марка” заради Лудогорец - Селта

  • 26 ное 2025 | 13:19
  • 599
  • 1
Талант на ЦСКА с тежка контузия

Талант на ЦСКА с тежка контузия

  • 26 ное 2025 | 13:01
  • 1224
  • 2
Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 18009
  • 42
Проектонационалният отбор U14 (Зона Пловдив) се включи в образователна лекция „Храната като тайно оръжие“

Проектонационалният отбор U14 (Зона Пловдив) се включи в образователна лекция „Храната като тайно оръжие“

  • 26 ное 2025 | 11:36
  • 542
  • 0
Боян Милосавлиевич поднови тренировки с Локо (Пд)

Боян Милосавлиевич поднови тренировки с Локо (Пд)

  • 26 ное 2025 | 10:10
  • 681
  • 0
Паро Никодимов: На всеки един отбор му се е случвало да мине през криза в даден момент

Паро Никодимов: На всеки един отбор му се е случвало да мине през криза в даден момент

  • 26 ное 2025 | 09:59
  • 921
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Хьогмо има план, каза как ще изведе Лудогорец отново до върха

Хьогмо има план, каза как ще изведе Лудогорец отново до върха

  • 26 ное 2025 | 14:19
  • 2480
  • 4
Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 18009
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 53937
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 12369
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 7040
  • 11
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 7033
  • 10