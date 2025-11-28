Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Димитър Димитров с 15 точки и нова победа в Република Корея

Димитър Димитров с 15 точки и нова победа в Република Корея

  • 28 ное 2025 | 18:59
  • 339
  • 0
Димитър Димитров с 15 точки и нова победа в Република Корея

Националът Димитър Димитров постигна едва 4-а победа за сезона с неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) в V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му биха категорично като домакини Самсунг Блуфенгс (Даежеон) с 3:0 (25:20, 25:22, 25:16) в 10-та си среща от редовния сезон.

Димитър Димитров с 20 точки и 6-a загуба в Република Корея
Димитър Димитров с 20 точки и 6-a загуба в Република Корея

Така Бусан е на 5-о място във временното класиране с 4 победи, 6 загуби и 13 точки. Следващият мач за Димитров и компания е отново домакин, но на Уури Кард УуруУОН (Сеул). Двубоят е в неделя (30 ноември) от 07,00 часа българско време.

Димитър Димитров игра стабилно цял мач и стана втори по резултатност за Бусан с 15 точки (1 блок, 1 ас и 40% ефективност в атака), а Ча Джи Хван завърши със 17 точки за победата.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Халкбанк се подсили с капитана на Полша

Халкбанк се подсили с капитана на Полша

  • 28 ное 2025 | 19:34
  • 229
  • 0
Волейболистките на Левски без проблеми срещу Славия

Волейболистките на Левски без проблеми срещу Славия

  • 28 ное 2025 | 19:25
  • 231
  • 0
7-ият кръг в efbet Супер Волей - нови дербита след доминация на фаворитите в междинния кръг

7-ият кръг в efbet Супер Волей - нови дербита след доминация на фаворитите в междинния кръг

  • 28 ное 2025 | 18:33
  • 569
  • 0
Марица 2022 с 4-а поредна победа

Марица 2022 с 4-а поредна победа

  • 28 ное 2025 | 18:16
  • 539
  • 0
Владо Николов ще бъде гост на Спортист на годината в Благоевград

Владо Николов ще бъде гост на Спортист на годината в Благоевград

  • 27 ное 2025 | 18:42
  • 707
  • 1
Билетите за домакинството на Марица Пловдив срещу Палмберг са в продажба

Билетите за домакинството на Марица Пловдив срещу Палмберг са в продажба

  • 27 ное 2025 | 16:26
  • 765
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

  • 28 ное 2025 | 19:28
  • 11683
  • 22
Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

  • 28 ное 2025 | 18:48
  • 6214
  • 4
Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 16349
  • 63
Мокри и кални нули в "Надежда"

Мокри и кални нули в "Надежда"

  • 28 ное 2025 | 16:55
  • 16448
  • 36
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 24236
  • 23
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 8388
  • 7