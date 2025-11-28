Димитър Димитров с 15 точки и нова победа в Република Корея

Националът Димитър Димитров постигна едва 4-а победа за сезона с неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) в V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му биха категорично като домакини Самсунг Блуфенгс (Даежеон) с 3:0 (25:20, 25:22, 25:16) в 10-та си среща от редовния сезон.

Така Бусан е на 5-о място във временното класиране с 4 победи, 6 загуби и 13 точки. Следващият мач за Димитров и компания е отново домакин, но на Уури Кард УуруУОН (Сеул). Двубоят е в неделя (30 ноември) от 07,00 часа българско време.

Димитър Димитров игра стабилно цял мач и стана втори по резултатност за Бусан с 15 точки (1 блок, 1 ас и 40% ефективност в атака), а Ча Джи Хван завърши със 17 точки за победата.