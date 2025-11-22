Популярни
Драматичен край на ЦСКА - Ботев (Пд), Годой вкара в добавеното време и вгорчи дебюта на Херо - на живо с отзивите след 2:1
  3. Димитър Димитров с 20 точки и 6-a загуба в Република Корея

Димитър Димитров с 20 точки и 6-a загуба в Република Корея

  • 22 ное 2025 | 18:45
  • 474
  • 0

Националът Димитър Димитров записа 6-а загуба за сезона с неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) в V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му допуснаха много драматичен обрат като гости на лидера Кореън Аър Джъмбос (Инчеон) и отстъпиха с 2:3 (25:27, 25:23, 25:23, 19:25, 10:15) в 9-ия си мач от редовния сезон.

Димитър Димитров вече има в актива си 179 точки в шампионата на Република Корея
По този начин Бусан е на 6-о място във временното класиране с 3 победи, 6 загуби и 10 точки. Следващият мач за Димитров и компания е домакинство на последния в подреждането Самсунг Блуфенгс (Даежеон). Срещата е в четвъртък (27 ноември) от 12,00 часа българско време.

Димитър Димитров игра стабилно цял мач и стана втори по резултатност за Бусан с 20 точки (2 аса и 42% ефективност в атака), а Ча Джи Хван завърши с 24 точки, но и това не помогна за победата.

За тима на Инчеон американският диагонал Кайл Ръсел заби страхотните 37 точки (4 аса и 59% ефективност в атака) за успеха.

