  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Марица 2022 с 4-а поредна победа

Марица 2022 с 4-а поредна победа

  • 28 ное 2025 | 18:16
  • 538
  • 0
Марица 2022 с 4-а поредна победа

Отборът на Марица 2022 (Пловдив) постигна 4-а поредна победа за сезона в женската "Демакс+" лига. Воденият от Диян Боюклиев тим се наложи като домакин на Дея спорт (Бургас) с 3:1 (25:15, 23:25, 25:19, 25:19) в среща от 7-ия кръг на първенството, играна този следобед.

Марица 2022 с трета поредна победа
Марица 2022 с трета поредна победа

По този начин пловдичанки са на 5-о място във временното класиране с 4 победи, 3 загуби и 12 точки, но преди останалите мачове от кръга. Дея спорт пък остава на 8-а позиция с 1 победа, 6 загуби и 3 точки до момента.

В следващия 8-и кръг Марица 2022 е домакин на ЦСКА, докато бургазлийки ще гостуват на Миньор (Перник).

