Марица 2022 с трета поредна победа

  • 21 ное 2025 | 18:54
  • 98
  • 0
Отборът на Марица 2022 (Пловдив) записа трета поредна победа от началото на сезона в женската "Демакс+" лига. Воденият от Диян Боюклиев тим се наложи категорично като домакин на Варна ДКС с 3:0 (25:22, 25:9, 25:22) в среща от 6-ия кръг на първенството, играна този следобед.

Марица 2022 с чиста победа срещу Славия

Така пловдичанки остават на 6-о място във временното класиране с 3 победи, 3 загуби и 9 точки. Варна ДКС пък е последната 10-а позиция без победа и без спечелена точка до момента.

В следващия 7-и кръг Марица 2022 ще гостува на Дея спорт (Бургас), докато варненки са домакини на Миньор (Перник). И двата мача са следващата събота (29 ноември).

Снимки: Startphoto

