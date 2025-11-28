Сайнц: Катар може да е най-трудният уикенд за Уилямс този сезон

Карлос Сайнц охлади очакванията към отбора на Уилямс преди началото на състезателния уикенд за Гран При на Катар, казвайки, че очаква състезанието на „Лусайл“ да бъде сред най-трудните за сезона за британския тим.

Прогнозата на испанеца се базира на характеристиките на катарското трасе, на което преобладават средно бързите и бързите завои. Именно те са най-голямата слабост на болида на Уилямс, чиито силни страни са скоростта на правите и стабилността в бавните завои.

„Е, вижте, че ние сме най-бавните в този тип средно бързи и бързи завои, които са минават с между 150 и 200 км/ч на четвърта, пета или шеста предавка. На всяка писта ние виждаме от GPS данните, че ние сме сред най-бавните коли в тези завои, а в Катар има само такива завои.



„Така че, освен, ако не намерим нещо магическо и гледна точка настройките на колата за тези завои, аз се опасявам, че това ще бъде един от най-трудни или дори най-трудният уикенд за нас този сезон. Казвайки това, смятам, че това е една отлична възможност за мен и за отбора да разберем защо сме слаби в този тип завои, защо нашата кола не ги харесва и да се опитаме да направим добър уикенд на трудна писта“, каза Сайнц.

Снимки: Gettyimages