  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Сайнц: Катар може да е най-трудният уикенд за Уилямс този сезон

Сайнц: Катар може да е най-трудният уикенд за Уилямс този сезон

  • 28 ное 2025 | 17:55
  • 178
  • 0

Карлос Сайнц охлади очакванията към отбора на Уилямс преди началото на състезателния уикенд за Гран При на Катар, казвайки, че очаква състезанието на „Лусайл“ да бъде сред най-трудните за сезона за британския тим.

Прогнозата на испанеца се базира на характеристиките на катарското трасе, на което преобладават средно бързите и бързите завои. Именно те са най-голямата слабост на болида на Уилямс, чиито силни страни са скоростта на правите и стабилността в бавните завои.

„Е, вижте, че ние сме най-бавните в този тип средно бързи и бързи завои, които са минават с между 150 и 200 км/ч на четвърта, пета или шеста предавка. На всяка писта ние виждаме от GPS данните, че ние сме сред най-бавните коли в тези завои, а в Катар има само такива завои.

„Така че, освен, ако не намерим нещо магическо и гледна точка настройките на колата за тези завои, аз се опасявам, че това ще бъде един от най-трудни или дори най-трудният уикенд за нас този сезон. Казвайки това, смятам, че това е една отлична възможност за мен и за отбора да разберем защо сме слаби в този тип завои, защо нашата кола не ги харесва и да се опитаме да направим добър уикенд на трудна писта“, каза Сайнц.

Снимки: Gettyimages

