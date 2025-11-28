Популярни
  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Николай Грязин е втори в WRC2 преди финалните три етапа на рали "Саудитска Арабия"

Николай Грязин е втори в WRC2 преди финалните три етапа на рали "Саудитска Арабия"

  • 28 ное 2025 | 17:33
  • 247
  • 0

Състезаващият се за България Николай Грязин стигна до второто място в класирането на WRC2 категорията в края на втория пълен състезателен ден на рали „Саудитска Арабия“.

Адриен Фурмо остана начело в Саудитска Арабия след драматичен следобед
Адриен Фурмо остана начело в Саудитска Арабия след драматичен следобед

Грязин започна деня на четвъртата позиция, но в хода на шестте етап прогресира с две места, възползвайки се от проблемите, които споходиха Кайетан Кайетанович и Роопер Корхонен, които бяха втори и трети в четвъртък вечерта. Преди утрешните финални три етапа на ралито Грязин изостава с 27.7 секунди от лидера в категорията Гас Грийнсмит и има преднина от цели 2:09.5 минути пред Кайетанович, който заема третото място.

Иначе най-бърз сред пилотите с Rally2 коли продължава да е световният шампион в WRC2 Оливър Солберг, който дори успя да пробие в топ 10 на генералното класиране на ралито. Шведът, който е извън класирането в WRC2 в Саудитска Арабия, има преднина от 1:25.8 пред Грийнсмит, който заема 12-тото място в генералното класиране, в което Грязин е 13-ти.

Рали „Саудитска Арабия“, последен кръг за сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC), завършва утре по обяд българско време. Финалният ден предвижда нови три етапа с обща дължина от 65.86 състезателни километра.

Снимки: Skoda Motorsport

